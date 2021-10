Perché Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi si sono lasciati?/ “Sua disabilità fisica…”

Questa sera assisteremo ad un confronto emozionante ma che potrebbe anche lasciare strascichi nella Casa del GF Vip: quello tra Manuel Bortuzzo e l’ultima sua ex fidanzata, Federica Pizzi. Ma perché i due si sono lasciati poco prima dell’ingresso del nuotatore nella Casa del Grande Fratello Vip? Nella Casa il giovane si è confidato con Lucrezia Selassié, la ragazza che si è molto avvicinata a lui, rispetto ai motivi della fine della sua relazione con Martina Rossi, la fidanzata che era insieme al lui la notte della sparatoria.

Tuttavia, ad oggi non ha mai parlato invece della seconda fidanzata nota, Federica Pizzi, la giovane figlia della compagna del suo dentista ed incontrata subito dopo la rottura con Martina e con la quale aveva trascorso l’ultimo romantico San Valentino. La loro relazione però è stata molto breve e solo di recente sarebbero venuti a galla i reali motivi della rottura. “È vero, volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale”, dichiarava lo scorso febbraio a Il Gazzettino Manuel, quando ancora era lontanissima l’idea di entrare nella Casa del GF Vip.

Perché Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi si sono lasciati? Parla il padre Franco

Prima che la conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi potesse trasformarsi in qualcosa di più serio, però, la loro relazione è giunta al capolinea. A svelare il motivo della fine della loro storia è stato Franco, il padre di Manuel Bortuzzo, il quale di recente ha rilasciato diverse interviste in cui non si è detto molto convinto della frequentazione del figlio con Lulù.

Ospite a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, il padre di Manuel Bortuzzo ha parlato anche delle ex fidanzate del figlio, alle quali si è detto molto legato in quanto tutte molto generose ed affabili caratterialmente. “Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile”, aveva detto. L’uomo inoltre, come riporta il sito IsaeChia.it, nella medesima intervista aveva anche detto di essere molto dispiaciuto per la fine dell’ultima relazione del figlio con Federica, ragazza che apprezzava molto. I due si sarebbero lasciati poiché lei non sarebbe riuscita ad andare oltre la disabilità fisica di Manuel che lo avrebbe ostacolato anche nei gesti quotidiani come andare al mare.

