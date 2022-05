Perché Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati?/ “Un episodio gravissimo…”

Manuel Bortuzzo parla di divergenze caratteriali ma Lulù Selassiè…

L’attenzione mediatica continua a rimanere alta sulla vicenda sentimentale di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La loro storia è giunta al capolinea da ormai una settimana. Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della relazione con Lulù tramite un comunicato Ansa: “In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Anche nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Manuel Bortuzzo ha sostenuto che la storia fosse naufragata per questioni di carattere inconciliabili. Il nuotatore ha confermato la sua versione: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare”.

Il nuotatore ci ha provato ma a quanto pare la storia non ha trovato riscontro nella vita reale. Se per il nuotatore la rottura della relazione è da rintracciare nelle divergenze di vedute, la principessa Lulù Selassiè è stata di diverso avviso. Lulù ha scelto di aprirsi con i followers rivelando che ad incidere nel loro rapporto è stato il padre di Manuel, franco. Una figura a suo dire troppo ingombrante e presente nella vita del figlio Manuel. Più volte, infatti, la principessa ha sottolineato la chiusura ricevuta da parte dei parenti del fidanzato, diversamente dal trattamento goduto dal nuotatore in casa Selassié: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari”, ha raccontato la ragazza in un’intervista al Settimanale Chi.

La posizione di Manuel Bortuzzo sbugiarda quella di Lulù Selassiè e viceversa. Il nuotatore parla di caratteri inconciliabili mentre Lulù dà colpe alla famiglia del nuotatore e in particolare al padre Franco. A detta di Lulù però anche altre persone si sarebbero intromesse nella loro storia. La principessa ha fatto riferimento agli amici del nuotatore che gli avrebbero fatto il lavaggio del cervello: “Amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”. Lulù Selassiè ha poi riferito di aver appreso della rottura dal comunicato Ansa di Manuel, che l’avrebbe addirittura bloccata su WhatsApp senza la possibilità di alcun confronto faccia a faccia.

Dopo l’intervista su Chi, Manuel ha avuto una reazione inaspettata: ha cancellato su Instagram i post in coppia e dedicati a Lulù e il gesto è apparso sintomatico del fastidio che il ragazzo avrebbe avuto per queste dichiarazioni. Franco Bortuzzo però ha totalmente smentito questa versione dei fatti difendendo le ragioni del figlio Manuel e sostenendo la tesi della loro inconciliabilità: “Ha deciso Manuel di chiudere la storia. Nessuno di noi l’ha influenzato. I mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”. A differenza del figlio Manuel, il padre Franco invece ha ancora sul suo profilo Instagram le foto del figlio con la principessa, una è del 16 e l’altra del 22 marzo. Stando a quanto riportano gli instagrammer Deianira Marzano e Amedeo Venza, la verità non sarebbe quella che raccontano. A quanto pare, infatti, l’origine della rottura definitiva, il cosiddetto “punto di non ritorno”, sarebbe stato un episodio di cui nessuno ha parlato e dopo il quale è stato impossibile recuperare. Cosa sarà davvero successo tra loro?











