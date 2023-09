Perché Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono lasciati dopo Temptation Island 2023?/ Entrambi single…

Francesca Sorrentino e Manuel Maura: perché la storia è finita dopo Temptation Island 2023

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati durante il falò di confronto nel villaggio di Temptation Island 2023 a cui hanno partecipato sperando di poter salvare la relazione che, in due anni, ha affrontato diverse crisi a causa dell’atteggiamento di Manuel che l’ha lasciata più volte per poi tornare da lei. durante la permanenza nel villaggio dell’amore, Francesca ha scoperto alcuni atteggiamenti di Manuel che non conosceva e che, giorno dopo giorno, l’hanno portata ad avere più sicurezza in se stessa mettendo un punto ad una storia che la faceva soffrire.

Una scelta che la Sorrentino ha confermato anche durante il falò, senza telecamere, che ha avuto con Manuel dopo Temptation Island. Una decisione condivisa dallo stesso Manuel che ha augurato il meglio all’ex fidanzata.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura: il confronto a Uomini e Donne

Dopo la scelta di lasciarsi, il confronto senza telecamere e la conferma di tale decisione davanti alle telecamere di Temptation Island 2023 durante l’ultimo confronto con Filippo Bisciglia, cos’è successo poi tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura? Alcune indiscrezioni hanno scatenato rumors su un presunto ritorno di fiamma tra i due. Sono bastate alcune segnalazioni sulla presenza di entrambi negli stessi locali per scatenare voci che, però, sono state smentite dai diretti interessati.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Francesca e Manuel che sembrerebbero ufficialmente entrambi single? Sarà davvero così? A svelare la verità saranno entrambi nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 settembre.

