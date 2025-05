Mara Venier e Renzo Arbore sono stati legati per oltre dodici anni della loro vita. La loro relazione amorosa si è conclusa verso la fine degli anni novanta, in favore di un rapporto di amicizia che ancora oggi prosegue serenamente. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, qualche tempo fa, la presentatrice di Domenica In è tornata su quel rapporto tanto discusso e che, per anni, ha incuriosito il pubblico televisivo e il mondo dello spettacolo. “Ci siamo amati lasciandoci”, ha confessato.

“Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”, le parole della celebre conduttrice. Oggi Mara Venier spende parole al miele per il suo ex compagno, di cui evidentemente conserva ottimi ricordi e di cui custodisce i consigli che l’hanno aiutata a farsi strada.

Mara Venier e Renzo Arbore, ecco perché finì. Lei: “Domenica In mi ha assorbito…”

“Mi disse ‘tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio”, ricorda divertiti la conduttrice. Un suggerimento che si è rivelato decisivo, anche se poi ha portato la coppia a perdere per strada qualche pezzo di vita privata. “È un traguardo e inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione”, spiega Zia Mara. Che fa intendere come abbia pesato la sua carriera nella vita amorosa.

Un errore che oggi Mara Venier non ripeterebbe più, perché in fin dei conti l’equilibrio resta un aspetto importantissimo nella vita. “La televisione mi ha dato tanto ma mi ha tolto moltissimo”, sottolinea Mara Venier. Dunque, sembra esserci lo zampino di Domenica In dietro la loro rottura. “Il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più”.