Perché Mara Venier era assente alla Presentazione Palinsesti Rai? Dopo le indiscrezioni su polemiche e attacchi una foto fa chiarezza

Ha fatto molto rumore ieri l’assenza di Mara Venier alla Presentazione Palinsesti Rai e dato inizio a moltissime indiscrezioni e dietrologie. L’Espresso, infatti, aveva rivelato i reali motivi su perché Mara Venier era assente alla Presentazione Palinsesti Rai, spiegando che la conduttrice era in piena protesta con la Rai per i cambiamenti fatti alla sua Domenica In, il cambio di autori e capoprogetto ma soprattutto il fatto che la conduzione non fosse più in solitaria ma con al suo fianco il co-conduttore Gabriele Corsi.

E dopo tutte le polemiche e gli attacchi a far chiarezza sui reali motivi del perché Mara Venier era assente alla Presentazione Palinsesti Rai è tutt’altro. La conduttrice è intervenuta tramite i suoi social annunciando di essere in partenza con il marito Nicola Carraro per una meritata vacanza dopo un periodo non facile. Non solo infatti la Venier è stata impegnata per tutta la stagione televisiva con il suo programma, ma ha dovuto anche fare i conti con i gravi problemi di salute del marito Nicola Carraro, colpito dalle complicanze di più problemi tra ernia del disco e polmoni.

Mara Venier non ha snobbato la Rai e la sua assenza non era un segno di protesta nei confronti della Rai per dei presunti dissidi. Dopo le parole del direttore del daytime Rai Angelo Mellone che ha confermato la presenza della conduttrice veneta alla conduzione di Domenica In anche nella prossima stagione televisiva. E per togliere di mezzo eventuali ulteriori dubbi su malumori e tensioni, Mara Venier nelle scorse ore ha postato una foto chiarificatrice: insieme al marito Nicola Carraro e la famiglia, tra cui l’inseparabile nipotino Iaio, è volata in Puglia per concedersi dei giorni di meritato relax e tranquillità.

