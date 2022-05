Perché Marco Mengoni in stampelle a Le Iene?/ Cos’è successo? Fan preoccupati

La presenza di Marco Mengoni a Le Iene ha allarmato i fan. Il cantante si è infatti presentato al noto programma Mediaset con le stampelle, tanto da suscitare grande preoccupazione. Sui social della trasmissione è stato infatti pubblicato un video dal backstage nel quale Marco Mengoni e Belen Rodriguez sono in studio, pronti per la puntata di questa sera del programma di Italia 1. Un particolare non è appunto sfuggito ai fan: Marco Mengoni in studio si appoggia ad una stampella. Il cantante, per restare in piedi vicino a Belen, fa uso di un sostegno: ma cosa è successo?

Amici 21, Marco Mengoni canta "Santa Britney liberata" in No Stress/ Svetta su iTunes

Marco Mengoni si è presentato con le stampelle a Le Iene, suscitando grande preoccupazione sui social nei fan. Il video del backstage pubblicato dal programma tv ha scatenato gli utenti su Twitter, che hanno mandato in tendenza l’hashtag #MengoniLeIene. L’artista, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “No stress”, è pronto al tour che lo porterà in giro per l’Italia e che vedrà come tappe anche l’Olimpico di Roma e poi San Siro.

Marco Mengoni/ Ad Amici presenta il nuovo singolo "No stress"

Cos’è successo a Marco Mengoni

Marco Mengoni ha suscitato non poca preoccupazione nei fan dopo la sua comparsa a Le Iene in stampella. Tanti i commenti sui social. “Non Mengoni che si rompe il crociato un mese prima di San Siro” scrive un utente. Un altro scherza: “Ma che è successo al sig. Mengoni Marco MA IN CHE SENSO HA LA STAMPELLA ce la stanno tirando sugli italiani? Sono tutti azzoppati”. E ancora: “Mi si è infortunato il mengoni, entro in modalità mamma pancina adesso”.

Se inizialmente non si conosceva il reale problema di Marco Mengoni, adesso la situazione sembra chiara. Il cantante ha riportato la rottura del crociato e proprio per questo motivo a Le Iene si è presentato con le stampelle. I fan, preoccupatissimi per le condizioni del cantante, sperano che l’infortunio non abbia ripercussioni sul tour. Presto, infatti, partirà il tour di concerti in giro per gli stadi di uno dei cantanti più amati d’Italia, che adesso deve però fare i conti con un fastidioso infortunio.

Marco Mengoni, chi è il fidanzato?/ La foto con il ragazzo misterioso, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA