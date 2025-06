Margherita Aiello e Dennis: rottura definitiva dopo Uomini e Donne

Rottura definitiva tra Margherita Aiello e Dennis che, durante una vacanza con altri protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati definitivamente. L’inizio della coppia aveva fatto sognare i fan e in tanti speravano che tra i due potesse nascere un grande amore, ma poche settimane dopo l’addio al programma, i due si sono detti addio. Inizialmente sembrava che potesse essere solo una crisi dal momento che il tutto è accaduto in vacanza, ma ora dopo ora, è diventato tutto concreto.

Ad oggi, Margherita e Dennis non solo si sono lasciati, ma sono tornati alle rispettive vite dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni sull’accaduto. A svelare, tuttavia, ulteriori dettagli sui motivi che ha portato alla fine della relazione è Sebastiano Mignosa che era in vacanza con l’ex coppia e ha assistito al tutto.

Sebastiano Mignosa: nuovi retroscena sulla rottura tra Margherita Aiello e Dennis

Ai microfoni di Lollo Magazine, Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha visto nascere e naufragare la storia d’amore tra Margherita e Dennis, ha svelato i motivi per cui i due sono arrivati a dirsi addio.

“Li ho vissuti da vicino durante una vacanza. A me piacevano molto, ma purtroppo Denis ha avuto atteggiamenti e gesti insopportabili nei confronti di Margherita. Lei ha preso la decisione di chiudere, e non ci sarà alcun ritorno, vista la gravità dei fatti”, le parole di Sebastiano che, tuttavia, non ha svelato la natura di tali atteggiamenti. Nessuna possibilità di un ritorno di fiamma, dunque, tra Margherita e Dennis tornati ufficialmente single. A settembre, dunque, se nella vita di entrambi non cambierà nulla durante l’estate, potrebbero tornare nuovamente a cercare l’amore nel parterre del trono over.

