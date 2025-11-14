Margherita Aiello, ex dama del trono over di Uomini e Donne, spiega perché non torna in trasmissione.

Dalla scorsa stagione, nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sono tornati diversi protagonisti come Marina, Gloria Nicoletti e Arcangelo. Tra le dame più attese per il ritorno in studio c’era sicuramente Margherita Aiello che, nella scorsa stagione, si è fatta notare prima per la frequentazione con Mario Cusitore e, successivamente, per aver lasciato il programma con Denis con cui, però, la storia non è durata lontano dai riflettori. I due, infatti, si sono lasciati dopo poche settimane e in tanti si aspettavano un ritorno di Margherita nel programma.

Federico Mastrostefano nella bufera dopo Uomini e Donne/ Duro attacco per l'ex cavaliere

L’ex dama, tuttavia, non solo non è tornata in trasmissione per cercare l’amore ma non è neanche tornata per un confronto con Denis e spiegare i motivi della rottura. Oggi, a distanza di mesi, Margherita ha rotto il silenzio e ha annunciato che, non solo non tornerà nel programma ma che ha anche trovato l’amore fuori dal programma spiegando che la storia non è iniziata da tanto tempo.

Cristiana Anania gelosa di Jakub a Uomini e donne?/ "Ci sono rimasta male perché..."

Il nuovo amore di Margherita Aiello: le parole dell’ex dama di Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata a Fralof, Margherita Aiello ha svelato ciò che finora aveva tenuto per sé. “Non ci sono più in trasmissione perché ho avuto delle questioni di lavoro e poi ho trovato l’amore fuori. Non tornerò nel programma perché ho trovato una persona che mi ha fatto perdere la testa”, ha raccontato Margherita che ha svelato che l’uomo in questione è più grande di lei di un anno. Margherita, inoltre, ha raccontato che il fidanzato non ha fatto parte del parterre del trono over anche se la conosceva avendo seguito la trasmissione.

Uomini e donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras sono fidanzati?/ Ecco la verità sul gossip

Margherita ha raccontato di aver trascorso tutta la settimana con lui e di volersi vivere la storia arrivata nella sua vita insieme ad alcune occasioni professionali a cui non ha potuto rinunciare. Per Margherita, dunque, è un periodo davvero d’oro.