Per molti resterà semplicemente Anna Olivieri, tra le protagoniste più amate di una serie altrettanto idolatrata: stiamo parlando di Maria Chiara Giannetta e del successo riscosso dal suo personaggio – merito delle sue ottime capacità interpretative – nel cast di Don Matteo. Proprio grazie al titolo di Rai Uno ha forse conosciuto il picco più alto della sua carriera arrivando oggi a primeggiare tra cinema e tv con annesse soddisfazioni e gratifiche. Proprio in virtù dell’importanza del suo ruolo nella serie tv, in molti ancora si chiedono: perchè Maria Chiara Giannetta ha lasciato Don Matteo?

Don Matteo 15 si farà: anticipazioni e quando va in onda nuova stagione/ Cast tra addii, ritorni e new entry

3 stagioni vissute da protagonista, una successiva da guest star; Maria Chiara Giannetta ha vissuto anni luminosi nel cast di Don Matteo e la sua uscita di scena ha chiaramente generato il dispiacere di milioni di appassionati. Circa due anni fa, a dicembre del 2023, l’attrice diede l’annuncio che i fan temevano: “Se ci sarò nella quattordicesima stagione? Farò una piccola cosa con Maurizio Lastrico, poi usciremo di scena”.

Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata 29 maggio 2025/ Il sacerdote scosso da un misterioso omicidio…

Maria Chiara Giannetta, Anna Olivieri in Don Matteo: sostituita dopo 3 stagioni da Eugenio Mastrandrea

Senza girarci troppo intorno, Maria Chiara Giannetta annunciava così di lasciare Don Matteo in vista del nuovo capitolo della serie tv che da anni risulta tra le più seguite e amate di sempre. Il perchè di tale decisione non è mai stato puntualizzato nello specifico ma, visti gli impegni che sono seguiti dopo l’abbandono del cast dell’opera di Rai Uno, è lecito credere che si sia trattato semplicemente di una scelta professionale. Tra piccolo e grande schermo, l’attrice sta dando seguito alla sua ambizione e, pur portando nel cuore l’esperienza nel cast di Don Matteo, si è diretta verso altri progetti al fine di sperimentare, ampliare ed elevare la sua passione per la recitazione.

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo 13? Lui: "Volevo continuare"/ Arrivo Raoul Bova: paragone vinto?

Al di là del perchè Maria Chiara Giannetta ha lasciato Don Matteo dopo 3 stagioni, per molti il capitano dei carabinieri sarà sempre Anna Olivieri. La staffetta, dopo il suo addio, è passata ad Eugenio Mastrandrea – appunto nei panni del nuovo capitano Diego Martini – mentre il ruolo di pubblico ministero è stato assegnato a Vittoria Guidi interpretata da Gaia Messerklinger.