Buongiorno Mamma 3, colpo di scena: Maria Chiara Giannetta non ci sarà, Anna è morta davvero?

La nuova stagione della fiction con Raoul Bova, Buongiorno Mamma 3 è finalmente ricominciata e dà il via alla stagione delle serie Mediaset oggi 17 settembre 2025. Tantissime sono le novità che ci attendono e tanti i colpi di scena, ma quello che ha lasciato tutti di stucco è sapere che Maria Chiara Giannetta non reciterà in Buongiorno Mamma 3. Per quale motivo? In poche parole in questa terza stagione e rimane quindi in sospeso il suo destino.

A sostituire Anna ci sarà una nuova attrice, Serena Iansiti che prenderà il posto della figura femminile che rappresentava un po’ il caposaldo della serie Rai. Si tratta di una famosa interprete che ha recitato in Makari, Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Un Passo dal Cielo, mentre un’altro personaggio tornerà come presenza fissa: si tratta di Beatrice Arnera che veste i panni di Agata.

Buongiorno Mamma 3, Anna è morta? Le ipotesi aperte

Al momento non è chiaro il perchè Maria Chiara Giannetta non reciterà in Buongiorno Mamma 3, anche se la causa della sua assenza pare risiedere in altri impegni che l’attrice ha preso negli ultimi tempi. L’attrice aveva lasciato anche Don Matteo durante la primavera. Riguardo alla trama, rimane in sospeso il dubbio che Anna sia morta, ipotesi che avvalora la teoria del suicidio e lascia Guido Borghi in crisi sul perchè ha scelto di togliersi la vita.

Ma attenzione, non è ancora detto che Anna sia morta. Non ci sono conferme sulla sua uscita di scena e le ipotesi aperte restano tantissime, come quella della volontà della donna di lasciare per un periodo la sua famiglia, allontanandosi dai suoi cari lasciando un biglietto di addio. L’ipotesi pare meno plausibile della morte, anche se a questo punto non si può escludere niente.

