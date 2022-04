Perché Maria De Filippi difende Pinuccia di Uomini e Donne?/ “In lei rivede la mamma”

Maria De Filippi ha un debole per Pinuccia?

La dama del trono over di Uomini e Donne Giuseppina Della Giovanna, nota ormai come Pinuccia, sembra essere entrata nelle grazie di Maria De Filippi. In molti hanno notato che la conduttrice ci tiene molto a tenere al centro delle dinamiche del programma l’anziana dama di Vigevano. Pinuccia è ormai diventata la vittima di Tina Cipollari, ora che Gemma Galgani è sempre più nell’ombra. Più volte l’opinionista ha attaccato la dama al punto da farla scoppiare in lacrime. In diverse occasioni Pinuccia si è rifugiata dietro le quinte provata dagli attacchi di Tina. Durante le loro discussioni, Maria De Filippi è più volte intervenuta per prendere le difese di Pinuccia. Ma non è tutto. Il pubblico di Uomini e Donne ha notato che la conduttrice ha più volte cercato di riavvicinare Pinuccia e Alessandro Rausa del Trono Over. Inoltre negli ultimi giorni ha proposto a Bruno di avviare una frequentazione con la dama di Vigevano.

Maria De Filippi: ecco perché difende Pinuccia

Il settimanale Nuovo Tv, raccogliendo le indiscrezioni di una fonte di UeD, svela il presunto motivo per cui Maria De Filippi tiene così tanto a Pinuccia, dama del trono over di Uomini e Donne. La motivazione sarebbe legata alla vita privata della conduttrice: “Nei corridoi di Mediaset una gola profonda, che ben conosce le dinamiche dello show, rivela a Nuovo Tv la risposta alla domanda. Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”. Se la dama ha conquistato la De Filippi, non si può dire lo stesso del pubblico di Canale 5 che spesso critica l’atteggiamento della dama. Ricordiamo che anche la mamma di Maria De Filippi si chiamava Giuseppina (per tutti Pina) e negli ultimi sei anni della sua vita ha vissuto insieme alla figlia e a Maurizio Costanzo.

