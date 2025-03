Anticipazioni Belcanto, perché Maria disprezza la figlia Carolina? “C’è un motivo”: parla l’attrice

Lunedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata di Belcanto, la fiction di Rai1 con protagonista Vittoria Puccini ambientata nell’Italia dell’800. La trama ruota attorno a Maria ed alle sue due figlie Antonia e Carolina che sono fuggite da Napoli alla volta di Milano non solo per il sogno di una vita migliore ma anche per inseguire il sogno di poter cantare. Tuttavia sin dalla prima puntata è apparsa una certa predilezione di Maria per la figlia Antonia a discapito di Carolina. La prima ha studiato, sa leggere e scrivere, è dotata di grande talento nel canto e viene spronata dalla madre ad inseguire il suo sogno.

Dall’altra parte, invece, Carolina è la figlia ribelle che non ha frequentato la scuola, non sa leggere e scrivere e Maria nei suoi confronti non mostra nessun sentimento amorevole tanto che ignora totalmente che anche Carolina ha un talento per la musica. Perché Maria disprezza la figlia Carolina in Belcanto? A questa domanda ha risposto la giovane attrice che impersona quest’ultima, Adriana Savarese in un’intervista concessa a Cosmopolitan.it: “Leggere un rapporto minato dal disprezzo, invece, è stato molto triste e provavo molta tenerezza per il mio personaggio. Senza fare spoiler, fortunatamente poi si capirà che c’è un motivo e ci sarà un’evoluzione, non dico altro”.

Come si evolverà il rapporto tra Carolina e Maria in Belcanto? Cos’è successo in passato

Le dichiarazioni di Adriana Savarese hanno fornito delle interessanti anticipazioni Belcanto ultima puntata, se da una parte è vero che l’attrice non ha spiegato nel dettaglio perché Maria disprezza la figlia Carolina, dall’altra quel che è certo è che c’è un motivo e che soprattutto verrà fuori. Le ipotesi e le teorie, tuttavia, possono essere diverse. Siamo nell’800 e le tre donne della famiglia Cuoio non hanno mai avuto una vita facile e serena. Soprattutto Maria è stata costretta a prostituirsi pur di mantenere la figlia Antonia, figlia di Giacomo suo primo ed unico vero amore. Carolina, invece, è figlia di Iginio, uomo violento e possessivo dal quale sono fuggite e che è stato ucciso nella prima puntata proprio dalla figlia. La realtà, tuttavia, potrebbe essere ben peggiore che Carolina sia il frutto di una violenza? Insomma per scoprire quale segreto si nasconde nel loro passato è necessario seguire la prossima ed ultima puntata del 17 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa.