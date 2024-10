Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio

Quali sono le motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria? A svelarlo è stata la giornalista e conduttrice in varie occasioni, ammettendo di essere stata tradita varie volte. Inizialmente, Ruta ha cercato di andare avanti e perdonarlo, soprattutto per il bene dei figli, ma i tradimenti non si sarebbero fermati. Maria Teresa lo avrebbe scoperto un giorno, cercando alcuni numeri nell’agendina di suo marito.

“Come scoprivo i tradimenti? Biglietti di locali, discoteche… lui mi diceva di andare a lavorare, invece andava nei locali. – ha raccontato Maria Teresa Ruta a La Volta Buona – Poi ho trovato questa famosa agendina, scoperta per caso perché cercavo qualche numero di calciatore da intervistare, essendo come lui una giornalista sportiva, la apro e c’erano soltanto nomi di donne. La maggior parte erano esotici, stranieri… Poi l’ho visto su un giornale mentre usciva da un hotel con una donna… lì mi è partito anche qualche buffetto!” Queste nuove scoperte non hanno fatto che distruggere definitivamente la relazione tra i due coniugi che, comunque, oggi mantengono un buon rapporto.