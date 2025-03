Sebbene il reality di Canale 5 non sia ancora finito, esce online la notizia sul futuro inizio del Grande Fratello Gold, programma che partirà appositamente per festeggiare il 25esimo compleanno. A quanto sta uscendo dalle indiscrezioni, i concorrenti saranno un mix tra le persone conosciute in televisione e tra chi invece non si è mai visto ed è completamente sconosciuto al pubblico. In tutto ciò, pare che Maria Teresa Ruta si sia letteralmente bruciata la partecipazione al programma nonostante conoscesse già le dinamiche. Andiamo a scoprire perchè.

Maria Teresa Ruta ha spiegato tutto in risposta a Indifferenza Astrale, un profilo online che ha comunicato di sperare di rivederla nella casa del Grande Fratello Gold: “Amore! Grazie!” – ha scritto – “Ma accettando di entrare a gennaio (sapevo che c’era il Gold in lavorazione) mi sono preclusa da sola”. La showgirl ha poi continuato, rivelando una notizia sulla figlia: “Roberto me lo diceva, per questo non voleva. Ma sai la verità? Ho sognato che Guenda fosse nuovamente incinta 😜 e vorrei starle al fianco. Tu credi nei sogni?”.

Maria Teresa Ruta: “Sento che mia figlia potrebbe restare incinta di nuovo“

Maria Teresa Ruta non sarà dunque nella casa del Grande Fratello Gold. La donna ha fatto un’importante rivelazione in risposta al profilo di Indifferenza Astrale scrivendo di suo pugno il motivo per il quale ha preferito non partecipare al programma che celebra i venticinque anni del reality. A quanto pare, sente che la figlia avrà un secondo bambino, dopo la prima difficile gravidanza e la recente operazione alla testa del figlio. Per quanto riguarda il cast, invece, tra i primi nomi spiccano Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Federica Lepanto, Maicol Berti, Guendalina Canessa, Aida Nizar, Floriana Secondi, Patrizia Griffini e Margherita Zanatta. Il formato era già stato riproposto dalla versione spagnola, il Supervivientes.