Gestire le emozioni e le dinamiche di coppia, già nella quotidianità, non è un affare semplice; figuriamoci in contesto come il Grande Fratello dove la convivenza ‘forzata’ non è sempre un valore aggiunto. Negli ultimi giorni tale circostanza è stata confermata da una coppia fra tutte, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi; una discussione dietro l’altra, parole forti e quasi la minaccia del ritiro da parte della ragazza dopo i turbamenti scaturiti dall’ultima puntata del reality. Nelle ultime ore sembra essere tornato il sereno, ma c’è ovviamente chi dubita che le ruggini sia risolte e chi si chiede: ma perchè Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno litigato?

Per capire perchè Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno litigato bisogna riavvolgere il nastro allo scorso lunedì. La ragazza è stata incalzata sul rapporto con Alfonso D’Apice e quanto emerso in quel frangente ha indispettito non poco la sua dolce metà. Già in puntata le parole non sono state per nulla tenue ma, una volta spenti i riflettori della diretta, si è concretizzato un confronto quasi furibondo. “Io voglio uscire dalla Casa perchè rischio di distruggere la nostra relazione, questa è l’unica cosa che voglio”.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchini: storia al capolinea?

Parole forti quelle di Mariavittoria Minghetti, talmente afflitta dalle discussioni con Tommaso Franchi da temere la rottura e da vedere il ritiro come unica soluzione. Molto più razionale il fidanzato che cerca di portarla alla realtà dei fatti senza andare troppo oltre: “Quando capirai che da questa parte c’è un amore immenso? Non mi interessa della versione e di quello che hai detto ad Alfonso… Non mi lasciare in fondo e non mi hai perso altrimenti non sarei qui ma voglio farti capire che sono stufo”.

I dubbi di Mariavittoria Minghetti da una parte, l’insofferenza di Tommaso Franchi dall’altra; due circostanze che alimentano gli scontri e che hanno determinato una forte crisi per la coppia negli ultimi giorni. Pesano le parole di Alfonso D’Apice che ha alluso ad una dichiarazione di sentimenti importanti da parte di Mariavittoria; tesi smentita dalla ragazza ma che ha turbato il fidanzato. A dispetto dei piccoli passi per ritrovarsi, l’aria sembra ancora tesa tra i due e nella puntata di questa sera del Grande Fratello potremmo osservare ulteriori risvolti, forse anche negativi.

