Perché Marina Occhiena aveva lasciato i Ricchi e Poveri?/ Lite, tradimento e…

Marina Occhiena, perché aveva lasciato I ricchi e Poveri? Motivi di salute o lite con Angela Brambati?

Forse non tutti ricordano che nel 1981 Marina Occhiena aveva lasciato i Ricchi e Poveri. Il gruppo stava per prendere parte al suo sesto Festival di Sanremo con un brano che diventerà leggenda: Sarà perché ti amo. Ma a poche settimane dall’approdo all’Ariston ecco l’allontanamento improvviso e inaspettato di Marina Occhiena, causa problemi di salute. All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra Marina Occhiena e Marcellino Brocherel, compagno della collega e cantante Angela, la bruna del gruppo, nonché il padre di suo figlio Luca. I rumors dell’epoca spinsero sull’ipotesi secondo la quale ci fu un accordo legale tra i membri del gruppo, con una cifra pagata a Marina Occhiena per mantenere il silenzio su tutta la questione.

Marina Occhiena: “Tra me e Marcellino solo una simpatia”

“Tra me me Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica“, spiegò anni dopo la Occhiena tramite le pagine di Oggi. Le replica della Brambati fu spietata: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche“. Nonostante le problematiche del passato i Ricchi e Poveri si sono riuniti, probabilmente grazie al passare del tempo che a quanto pare ha cancellato ogni ferita.

