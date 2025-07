Marina Occhiena e l’addio ai Ricchi e Poveri, perchè? Ancora oggi resistono diverse teorie alla base della decisione.

Lo scioglimento di una band o l’addio improvviso di un componente sono aspetti musicali che spesso alimentano leggende e teorie che attirano particolare curiosità da parte degli appassionati. Non sfugge da tale circostanza un interrogativo che riguarda un noto trio della musica italiana: perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri?

Come anticipato, il perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri ha vissuto nel tempo tesi discordanti e rispettive versioni da parte sia della diretta interessata che da parte degli ex colleghi.

Principalmente si è parlato di possibili problemi di salute oppure di mancanza di comuni intenti dal punto di vista artistico; in quest’ultimo caso si rientra nei temi più classici quando si tratta di separazioni nell’ambito musicale. C’è però una tesi dominante sul tema e che riguarda anche Angela Brambati – attuale componente dei Ricchi e Poveri – e l’ex compagno Marcello Brocherel.

Marina Occhiena e il ‘mistero’ sul perchè ha lasciato i Ricchi e Poveri:

“li ho pescati nel mio letto, dopo tante volte non potevo perdonare”, parlava così Angela Brambati a proposito del tradimento di Marcello Brocherel – suo ex compagno – e tra le tesi più accreditate spicca proprio il possibile coinvolgimento di Marina Occhiena con annesso allontanamento dai Ricchi e Poveri. Nel tempo quest’ultima ha raramente aperto l’argomento, prima sottolineando come si trattasse solamente di un’amicizia e poi specificando come il presunto tradimento non fosse comunque alla base del perchè ha lasciato i Ricchi e Poveri; una decisione che, a suo dire, sarebbe maturata ancor prima di quegli eventi e strettamente legata a questioni artistiche personali.

In sostanza, il perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri è forse un interrogativo destinato ad attirare la curiosità degli appassionati ancora a lungo, a prescindere da possibili questioni di infedeltà o scelte prettamente artistiche.