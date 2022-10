Perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri?/ “Li ho scoperti a letto…”

Perché Marina Occhiena abbandonò i Ricchi e Poveri? La ricostruzione

Come mai Marina Occhiena abbandonò il gruppo dei Ricchi e Poveri? Nel 1981 i Ricchi e Poveri stavano per partecipare al loro sesto Festival di Sanremo con un brano che diverrà una delle loro maggiori hit, Sarà perché ti amo ma a poche settimane dall’evento ecco l’allontanamento di Marina Occhiena causa problemi di salute. All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra la Occhiena e un albergatore aostano. Cosa ci sarebbe di male? Nulla se non nel fatto che quell’albergatore pare fosse Marcellino Brocherel, compagno di Angela, la bruna del gruppo, nonché il padre di suo figlio Luca. Sempre a detta del gossip dell’epoca, pare che ci fu un accordo legale tra i membri del gruppo, con una cifra pagata all’Occhiena per mantenere il silenzio su tutta la vicenda.

Ma già nel febbraio dello stesso anno la rivista Oggi aveva colto lo scandalo e Marina Occhiena si difese cosi: “Tra me e Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica“-. Angela però non gliela fece passare liscia e svelò un retroscena choc: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”.

Prima ancora che la voce sia confermata, Marina Occhiena viene così allontanata ufficialmente dai Ricchi e Poveri, con un divorzio che diventa anche legale e porta il gruppo a esibirsi a Sanremo per la prima volta come trio. E così il Festival va avanti e la bionda si ritrova con circa 77mila euro in più sul conto in banca, frutto dell’accordo legale, a patto di mantenere il silenzio su questa delicata situazione. A suffragare la tesi di Angela sono stati gli altri due componenti dei Ricchi e Poveri: “Tutti sapevano o avevano visto Marina e Marcellino insieme in ripetute occasioni”, dichiarano i due, “Angela ha avuto la forza di chiarire definitivamente la situazione col marito e con Marina, i quali tra l’altro non hanno fatto mistero di ciò che provavano e facevano in quel periodo“.

Qualche mese dopo, Marcellino e Marina proseguono nel negare tutto, parlando solo di una crisi sentimentale tra l’uomo e la compagna Angela e di una volontà da parte del gruppo di ‘liberarsi’ della bionda. Solo negli anni scorsi, si sono appianate le divergenze tra Marina e Angela tanto che entrambe sono salite insieme nuovamente sul palco in occasione della reunion dei Ricchi e Poveri.











