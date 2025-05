Tutto è pronto per la prima puntata de L’Isola dei Famosi, che inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025. Nel cast compare anche Mario Adinolfi, ex deputato e giornalista spesso finito al centro del gossip per il suo essere un personaggio controverso sotto il punto di vista politico. Il fondatore del partito “Il Popolo della Famiglia” sarà la prima persona di oltre 200kg a mettersi in gioco nel reality della sopravvivenza, e proprio per questo sta generando una grande curiosità nei fan.

Intervistato da Il Giornale, Mario Adinolfi ha spiegato di essere molto preoccupato per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2025 dato il suo peso. “Tutto questo preoccupa anche me, ma proprio perché sembra impossibile, ho deciso di farlo per dimostrare che si può rendere possibile anche l’impossibile“, ha spiegato durante l’intervista, dicendo che tutto questo è difficile dato che gli altri concorrenti sono tutti allenati e anzi, nel pieno della loro forma fisica. Indubbiamente per Mario Adinolfi questa sarà una prova incredibilmente difficile, ma tanto di cappello per la voglia di lottare.

L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi chiede la messa domenicale

Mario Adinolfi sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, e a Il Giornale ha spiegato di aver sentito una forte spinta per superare i propri limiti: per un attimo si è sentito ancora ragazzo dove se una cosa sembra impossibile, la fa. “Ho chiesto solo che per la prima volta nella sua ventennale storia sull’isola arrivi la messa domenicale“, racconta. Il suo intento è però quello di non lasciare indifferente il pubblico e di diventare un esempio per chi pensa di non farcela. Durante l’intervista dice che il suo proposito è infondere coraggio a quei ragazzi al liceo derisi per il loro peso, li vuole guardare e dir loro che si può fare tutto. Ad ogni modo, L’Isola dei Famosi 2025 sarà un contesto particolarmente difficile per tutti i concorrenti che si troveranno dispersi alle Honduras. Al timone del programma Veronica Gentili accanto all’opinionista Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli nelle vesti di inviato.