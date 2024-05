Perché Marisol Castellanos balla con un tutore al ginocchio ad Amici 2024?/ “Quel dolore da dicembre…”

Finale di Amici 2024 con il tutore al ginocchio per Marisol Castellanos, che però sembra non essere condizionata dal suo problema al ginocchio, considerando il livello delle sue esibizioni. Infatti, è arrivata fino alla finalissima ed è in gioco per la vittoria dell’ambita coppa del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo aver vinto nella sua categoria, quella del bello.

Quando la puntata è cominciata e si è esibita col tutore al ginocchio, i suoi fan avranno probabilmente trattenuto il respiro, alla luce dell’importanza dell’appuntamento odierno, ma ogni timore è svanito esibizione dopo esibizione, infatti sui social molti hanno fatto notare come la bravura di Marisol si noti anche dal fatto che ha ballato per tutto il Serale, oltre a stasera, con un tutore al ginocchio, senza che il pubblico ci facesse particolare caso.

Perché Marisol ha un tutore quando balla? I problemi al ginocchio…

In effetti, Marisol Castellanos porta il tutore al ginocchio da metà dicembre, quando ha cominciato a soffrire un dolore al ginocchio. Eppure non traspare alcun problema dalla sua espressività e dalle sue esibizioni. Anzi, nelle scorse settimane c’è stato qualche fan che ha lamentato il fatto che proprio questa sua caratteristica di non far trasparire che non sia al top della forma non l’abbia protetta dalle critiche.

In una puntata del 27 aprile scorso la conduttrice Maria De Filippi aveva dichiarato al termine di una performance: «Penso che abbia danzato meno del solito e che sia per il problema al ginocchio, rispetto ad altre volte dove ha spinto di più. Ha la fascia al ginocchio da tanto, ogni volta che facciamo le prove vedo che mette il ghiaccio, quindi a volte è giusto risparmiare il ginocchio».

