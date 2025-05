I fan di Uomini e Donne, spettatori storici del programma, sapranno sicuramente che Gianmarco Steri, prima di diventare tronista, è stato un apprezzatissimo corteggiatore. Il ragazzo romano corteggiava Martina De Ioannon, ragazza che ha partecipato a Temptation Island e che a lui ha preferito Ciro Solimeno, attualmente suo fidanzato. Ma com’è finito quel percorso? Perché Martina ha scelto Ciro e non Gianmarco e cos’è successo subito dopo?

Ci sono alcuni retroscena in merito a questa scelta, come le dichiarazioni fatte proprio da un Gianmarco Steri incredulo della ‘non scelta’. Poco dopo Maria De Filippi lo avrebbe scelto come nuovo tronista, prima, però, il corteggiatore ha dichiarato la sua grande sorpresa, dicendosi convinto di essere la scelta di Martina al punto tale da neppure valutare la possibilità di non esserlo. L’epilogo è stato perciò per lui una vera doccia gelata.

Martina De Ioannon spiega perché non ha scelto Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Gianmarco Steri lo ha poi ammesso ai microfoni del settimanale CHI, dicendo: “Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi, negli atteggiamenti, negli sguardi”. Eppure, nonostante queste impressioni (condivise anche da gran parte del pubblico), Martina ha scelto Ciro. Le motivazioni le ha spiegate lei stessa a Verissimo, quando ha dichiarato: “Ho visto differenza nei loro vissuti e nei percorsi di vita. Ma ho visto anche una differenza caratteriale: Gianmarco è una persona più introversa, Ciro è più spigliato ed estroverso come me”. Ed è dunque questo che Martina cercava e che ha fatto la differenza nella sua scelta finale a Uomini e Donne. E mentre l’ex tronista si gode la sua storia d’amore con Ciro, Gianmarco Steri inizia la sua con la ragazza che ha scelto proprio a Uomini e Donne dopo un percorso lungo mesi.

