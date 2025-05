Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si sono lasciati: la storia d’amore tra l’attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici sembra ormai giunta al capolinea.

Sembrava una delle storie più riservate e allo stesso tempo promettenti del panorama dello spettacolo italiano, ma a quanto pare anche questa relazione è arrivata al suo epilogo.

Massimiliano Caiazzo, volto amatissimo di “Mare Fuori”, ed Elena D’Amario, storica ballerina di “Amici”, si sarebbero detti addio. I segnali, a ben guardare, c’erano tutti già da un po’ di tempo, anche se entrambi hanno sempre cercato di proteggere il loro legame da occhi indiscreti.

La motivazione dietro la rottura

Per entrambi un profilo basso e schivando il più possibile l’esposizione mediatica. Tuttavia, come spesso accade, è difficile restare davvero nell’ombra quando si è così amati dal pubblico.

I due si erano conosciuti sul finire del 2022 grazie ad alcune amicizie comuni, e fin dall’inizio avevano dimostrato un’intesa forte, complice forse anche il fatto di condividere mondi artistici intensi, fatti di emozione e disciplina. Una coppia bella, affiatata, ma anche molto impegnata sul fronte professionale. Ed è proprio questo, stando a quanto dichiarato da loro stessi in alcune interviste, che avrebbe cominciato a pesare. La carriera, per entrambi, stava vivendo un momento d’oro. Da un lato Massimiliano, travolto dal successo del suo ruolo nella fiction Rai, dall’altro Elena, ormai una delle ballerine più affermate e apprezzate nel panorama italiano, spesso anche all’estero.

Ritagliarsi del tempo, anche solo per vivere una normalità fatta di gesti quotidiani, era diventato sempre più complicato. E senza ombra di dubbio, questo ha reso tutto più fragile. Alla fine, sembra che la distanza emotiva si sia fatta sentire più di quanto volessero ammettere. Nessun annuncio ufficiale, come nel loro stile, ma una serie di indizi che non lasciano spazio a molti dubbi.

In particolare, quello che ha fatto davvero parlare è stato un recente scatto rubato da “Diva e Donna”, in cui Elena D’Amario appare mano nella mano con un altro ragazzo. La scena, piuttosto tenera, è stata immortalata in un contesto rilassato, lontano dai palchi e dai set. E in molti hanno subito identificato il giovane in questione: si tratterebbe di Andrea Condorelli. Per adesso non ci sono state né conferme né smentite, ma è chiaro che Elena abbia voltato pagina e che stia vivendo un nuovo momento personale, forse più sereno.

Caiazzo, invece, mantiene il massimo riserbo. L’attore non si è mai prestato al gossip e continua a concentrarsi sul suo lavoro, che a quanto pare lo terrà ancora molto occupato nei prossimi mesi. La nuova stagione di “Mare Fuori” è attesissima, e lui rappresenta uno dei personaggi più intensi e amati della serie. Anche se la vita sentimentale sembra aver subito uno stop, quella professionale continua a correre.

Le storie finiscono, si sa. Anche quelle che iniziano con il piede giusto e sembrano solide. Però, alla fine, resta sempre il rispetto. E se c’è una cosa che entrambi hanno dimostrato, è proprio questa.