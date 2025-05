Tra gli ospiti di “Belve” c’è anche Massimo Ferrero, “Er viperetta”, imprenditore nonché ex presidente della Sampdoria. Ma da dove nasce il suo soprannome e perché gli è stato affibbiato? Tutto è nato negli anni in cui Massimo lavorava appunto nel mondo del cinema e cominciava la sua carriera prima come tuttofare e dopo ancora come segretario di redazione e altri ruoli ancora. Ma perché Massimo Ferrero è soprannominato Er viperetta? Ci sono varie versioni, date proprio da lui stesso. Secondo il primo racconto che fece, il soprannome di “Er viperetta” gli venne dato da Monica Vitti. Pare infatti che lo stesso Ferrero la difese da un aggressore, nonostante la sua statura non gigante. Per questa ragione da quel momento Ferrero sarebbe diventato “Er viperetta”. Successivamente, però, l’imprenditore ha cambiato idea, fornendo una versione diversa.

Nel suo libro autobiografico, infatti, Massimo Ferrero ha raccontato che fu un costumista omosessuale a dargli questo soprannome per via del fatto che lui, masochista, godeva delle “botte” che Ferrero gli dava in reazione alle sue avance. Un racconto che chiaramente fece discutere. Non si sa se sia realmente questo il motivo del soprannome di Massimo Ferrero: resta dunque il dubbio tra le due versioni.

Perché Massimo Ferrero è soprannominato Er viperetta? Il soprannome risale agli anni in cui lavorava al cinema

