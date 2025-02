Non è passato inosservato l’occhio rosso e pieno di sangue di Massimo Ranieri durante queste serate di Sanremo 2025. Il cantante ha fatto preoccupare i fan durante la terza diretta del Festival, cantando con l’occhio destro tutto rosso. Subito i social si sono scatenati chiedendosi cosa fosse successo al mitico autore di “Perdere l’amore” che in questa edizione della kermesse è in gara con “Tra le mani un cuore“.

Fortunatamente c’è una risposta che calma gli animi dei fan del cantante. Il medico Stefano Barabino ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos spiegando nel dettaglio quello che sta succedendo a Massimo Ranieri ma che in realtà potrebbe succedere a chiunque. La diagnosi è “emorragia sottocongiuntivale“, e come dichiara l’esperto è un problema che passa da solo. Non c’è nemmeno bisogno di medicinali o terapie, dato che in una settimana l’occhio torna come prima. Respiro di sollievo per il pubblico, che preoccupato si è chiesto per tutto il giorno come mai avesse quell’occhio irrorato di sangue.

Massimo Ranieri, Sanremo 2025 continua nonostante l’intoppo all’occhio

Al momento Massimo Ranieri non ha ancora rilasciato dichiarazioni su cosa sia successo al suo occhio, ma come abbiamo accennato, la diagnosi del medico è sicura: non è nulla di grave e tutto si risolverà in una settimana. Intanto, il cantante prosegue al meglio con la gara all’Ariston e la sua canzone pare essere apprezzatissima dai fan. Del resto, il brano parla dell’importanza di non arrendersi nell’amore, anche quando tutto pare finito e anche quando gli anni passano. Non ci resta che fare un grande augurio di pronta guarigione a Massimo Ranieri!