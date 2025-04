Matilde Brandi e Angela Melillo: amicizia finita?

Matilde Brandi e Angela Melillo, amiche storiche, sono state tra le protagoniste dello show “Ne vedremo delle belle”, condotto da Carlo Conti e trasmesso da Raiuno. Pare, tuttavia, che la partecipazione al programma abbia compromesso la storica amicizia delle due showgirl che non si parlerebbero più. A confermare la crisi dell’amicizia con la Melillo è stata Matilde Brandi che, dopo Ne vedremo delle belle, è stata ospite de La volta buona. Nel salotto del programma pomeridiano di Raiuno, ai microfoni di Caterina Balivo, ha svelato di non parlare più con la Melillo con la quale c’era un’amicizia forte e vissuta lontano dalle luci dei riflettori.

: “Angela ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così”, ha detto la Brandi che, però, non è entrata nei dettagli non svelando apertamente cosa avrebbe detto la Melillo nei suoi confronti.

Matilde Brandi e Angela Melillo: il motivo della lite

Qual è il motivo che ha portato Matilde Brandi e Angela Melillo a non parlarsi più e a compromettere un’amicizia che durava da anni? “È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei”, ha aggiunto ancora la Brandi ai microfoni di Caterina Balivo. Pur non svelando il vero motivo della lite, la brandi puntualizza che “ovviamente non è roba di uomini, né di ballo, né di vestiti, né di extension”.

Prima della Brandi, Angela Melillo, nel salotto de La volta buona, aveva detto: “C’è stata una primadonna fra queste nove con cui sto lavorando che mi ha messo in ultima fila perché ero bionda e brava” senza, però, fare riferimento diretto a nessuna. A confermare, poi, che le due non si parlano più è stata Rossella Erra che avrebbe ricevuto conferma diretta della situazione dal social media manager della trasmissione Rai.