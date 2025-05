Cambio di programmazione per Matrimonio a prima vista 2025 su Real Time. Questa sera avrebbe dovuto andare in onda la settima puntata del programma delle coppie che si sposano al buio, con tutti gli aggiornamenti sulla convivenza, tuttavia il nuovo appuntamento si sposta alla prossima settimana. Questa sera andrà infatti in onda la seconda puntata di Like a star, il nuovo programma di Amadeus che, tuttavia, va in onda anche sul Nove a partire dalle 21.30.

Quella di mandare in onda lo stesso programma su due canali diversi in contemporanea non è un errore di programmazione, bensì una strategia messa in opera da Discovery dopo il flop degli ascolti della prima puntata del nuovo programma di Amadeus. Stando a quanto fa sapere Movieplayer, oggi, mercoledì 21 maggio, Amadeus sarà in onda non solo su Nove e Real Time, ma anche su DMAX, Giallo, WarnerTV, MotorTrend, Food Network e HGTV.

Quando torna in onda Matrimonio a prima vista 2025 con le scelte finali delle coppie

La strategia serve, chiaramente, a cercare di risollevare gli ascolti dello show che ha fatto il suo esordio la scorsa settimana. È però probabile che questa strategia sia adottata soltanto questa settimana e che, dunque, da mercoledì prossimo si torni alla consueta programmazione con Matrimonio a prima vista 2025 in prima serata. Non è da escludere che, per recuperare la puntata saltata, mercoledì 28 maggio vadano in onda due puntate, che dunque concluderanno con la scelta finale delle coppie in gioco quest’anno. Adele e Giorgio, Alessandro e Francesca, e Nicola e Sara saranno chiamati a decidere de rimanere sposati oppure dirsi definitivamente addio.