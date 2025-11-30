Mattia Scudieri ha lasciato il Grande Fratello 2025 in via temporanea: sui social il racconto dell’infortunio choc e l’uscita per le cure.

Gli inconvenienti relativi alla salute continuano a prendere di mira i concorrenti del reality di Canale 5; dopo i malori di Giulia Soponariu ora l’apprensione è rivolta a Mattia Scudieri che ha lasciato il Grande Fratello 2025 in via temporanea. Ma cosa è successo? L’apprensione dei fan è rivolta a quanto accaduto poche ore fa nella Casa più spiata d’Italia con il giovane che avrebbe accusato un brutto infortunio a causa di una caduta durante una partita di pallavolo.

“Lui stava davvero male, forse non lo faranno rientrare”, racconta sui social chi ha visto l’infortunio di Mattia Scudieri alla base del perchè ha lasciato il Grande Fratello 2025 in via temporanea. Stando alle testimonianze di chi stava seguendo la diretta – come riporta Biccy – il concorrente sarebbe caduto in malo modo durante una partita per svago con i coinquilini e nell’impatto con il terreno avrebbe appoggiato male la caviglia; un movimento innaturale con tempestivo ricorso alle cure e forse esami di rito. E’ arrivati così, proprio sulle pagine social, l’annuncio ufficioso: “Mattia Scudieri ha lasciato temporaneamente il Grande Fratello 2025”.

Infortunio Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025, fan in apprensione: “Speriamo nulla di grave…”, intanto lascia momentaneamente il reality

Ancora nessun aggiornamento dalle fonti ufficiali del Grande Fratello 2025 a proposito del perchè Mattia Scudieri ha lasciato il reality momentaneamente. Buona parte degli utenti tramite i social hanno però fatto sapere che il motivo sarebbe appunto riconducibile all’infortunio accusato. “La caviglia si è proprio piegata, speriamo non sia una cosa grave”. C’è preoccupazione tra i fan anche in vista del televoto che, a questo punto, potrebbe essere annullato. Scudieri figura infatti a rischio eliminazione con Grazia Kendi, Omer Elomari e Jonas Pepe e con buone probabilità – nel caso non dovesse rientrare in tempi brevi – potrebbe saltare la prossima eliminazione al Grande Fratello 2025.