Max Giusti cambia tutti: addio alla Rai e passaggio a Mediaset

Nella prossima stagione televisiva, sia sulle reti Rai che Mediaset ci saranno grandi cambiamenti. Finora, quelli annunciati riguardano principalmente Mediaset che, oltre a trovare l’erede di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5, ha deciso di dare una svolta alla parte ironica dei propri programmi accogliendo in famiglia Max Giusti. Quest’ultimo, come conduttore, ha trovato principalmente il proprio successo sulle reti Rai dove, in passato, ha anche condotto Affari tuoi, oggi saldamente nelle mani di Stefano De Martino.

Negli ultimi anni, la voce di Max Giusti è stata quella narrante di Boss in incognito che, però, nella prossima edizione avrà un’altra voce. Dopo anni, infatti, Max Giusti ha deciso di lasciare la Rai per tuffarsi in una nuova avventura in Mediaset, ma qual è il motivo di tale scelta?

Max Giusti a Mediaset: ecco il retroscena dell’accordo

Della decisione di Max Giusti di lasciare la Rai per passare a Mediaset ha parlato anche Giuseppe Candela. Nella rubrica “C’è chi dice… del settimanale Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 11 giugno 2025, il giornalista svela nuovi dettagli sul passaggio di Giusti a Mediaset.

“Max Giusti è sbarcato a Mediaset con un contratto di esclusiva. Come anticipato da Chi, il conduttore era pronto per tornare alla guida di Boss in incognito su Raidue con le registrazioni al via tra poche settimane. Poi il colpo di scena che avrebbe stupito la produzione e la Rai. Scacco matto del Biscione”, si legge su Chi.