Perché Maxi Lopez e Wanda Nara si sono lasciati?/ Tre figli e il tradimento con Mauro Icardi

Maxi Lopez e la storia d’amore con Wanda Nara, finita per il tradimento con Mauro Icardi

Tutti conoscono la storia d’amore tra Maxi Lopez e Wanda Nara, diventata una telenovela mediatica nel corso degli anni a causa del tradimento della showgirl argentina con l’amico e compagno di squadra del marito, Mauro Icardi. Un tormentone che ha riempito per mesi le pagine dei giornali dedicati al gossip, ma non solo. Questo perché Wanda Nara e Maxi Lopez erano felicemente sposati e avevano messo al mondo tre figli, vale a dire Valentino, Benedicto e Constantino. Maxi Lopez e Wanda Nara hanno vissuto periodi a dir poco turbolenti dopo la separazione, nonostante il desiderio comune di mantenere i rapporti in buono stato per proteggere i figli.

Di quel periodo amaro, Maxi Lopez e Wanda Nara conservano inevitabilmente un ricordo negativo; non potrebbe essere altrimenti dopo tutto quello che è successo. Ma oggi, forse un po’ sorprendentemente, i due ex coniugi hanno recuperato il loro rapporto e i dissidi del passato sono stati definitivamente archiviati. Ecco perché recentemente ha fatto notizia il fatto che Wanda Nara e Maxi Lopez fossero in compagnia l’una dell’altro in un centro commerciale argentino. Erano assieme ai figli, ovviamente, coi quali desideravano passare un po’ di tempo.

Maxi Lopez e il rimpianto con Wanda Nara: “Oggi tutto bene, se fossimo stati così fin dall’inizio…”

Le immagini hanno creato non pochi “problemi” in Argentina, questo perché i siti e i portali di gossip sono letteralmente impazziti. Eppure l’ex coppia, per evitare qualsiasi fraintendimento, aveva annunciato che si sarebbero visti per parlare della situazione di Valentino, Benedicto e Constantino. “Siamo super felici che le cose stiano andando bene tra di noi per i ragazzi”, le parole del trentottenne sudamericano, ex attaccante di Catania, Milan, Torino e Sampdoria dopo l’incontro con la sua ex fiamma Wanda Nara.

“Sarebbe stato perfetto fin dall’inizio andare così d’accordo, ma si impara da tutto. Abbiamo lavorato molti anni per arrivare a questo”, ha sottolineato Maxi Lopez a proposito del suo rapporto turbolento con l’ex moglie Wanda Nara. Oggi, però, i due sembrano aver ritrovato una sorta di complicità.











