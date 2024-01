Perché Mew e Matthew hanno abbandonato Amici 23?/ Annuncio choc su Canale 5: cos’è successo

Mew e Matthew hanno abbandonato Amici 23: l’annuncio su Canale 5

Un annuncio sorprendente, andato in onda quasi in sordina, è quello apparso durante il daytime di Amici 23 del 9 gennaio 2024. Mew e Matthew hanno abbandonato definitivamente la scuola di Canale 5. I due allievi, nella classe di canto di questa edizione, sono usciti di scena in silenzio, con una scritta durata pochi secondi alla fine del daytime.

“Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”: sono queste le poche parole che la produzione ha utilizzato per spiegare il motivo dell’assenza dei due cantanti nelle prossime puntate. Ma in cosa consistono queste ‘motivazioni personali’ di cui si parla nell’annuncio? Cosa ha portato i due ragazzi a rinunciare ad un’opportunità così unica nel suo genere e così preziosa per giovani artisti come loro?

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23? Una possibile scelta d’amore

Al momento, né Mew, né Matthew hanno rotto il silenzio, spiegando le loro ragioni. Facendo però un passo indietro è possibile fare un ragionamento che potrebbe portarci alla soluzione dell’arcano. Va ricordato che Mew e Matthew nella scuola di Amici si sono innamorati. Questo sentimento, nato come un’amicizia, è cresciuto molto, al punto tale da dichiararselo in alcune lettere d’amore lette anche davanti alle telecamere del talent. Il percorso di Matthew ad Amici, nelle ultime settimane, ha vissuto una battuta d’arresto. Prima l’addio al team di Rudy Zerbi per passare in quello di Anna Pettinelli, poi il crollo nella classifica della domenica, dove si è spesso attestato nelle ultime posizioni. Infine gli scontri con Zerbi e le sue pesanti critiche. In più di un’occasione Matthew è apparso triste e insoddisfatto, quasi desideroso di lasciare la scuola, e forse questa decisione è arrivata proprio nelle ultime ore.

E Mew? Nella sua lettera d’amore a Matthew di qualche settimana fa, la cantante del team di Lorella Cuccarini scriveva: “Non riesco a pensare a questo posto senza di te, alle mie giornate senza di te. Non riesco a pensare a me senza di te.” E proprio il pensiero di rimanere ad Amici senza di lui potrebbe averla portata a decidere che non ne valeva la pena rimanere. In questo caso, Mew avrebbe rinunciato alla possibilità di vincere Amici – essendo finora una dei concorrenti favoriti – per amore.













