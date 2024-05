Perché Mew ha abbandonato Amici 23?/ Dalla depressione al fidanzato Matthew: cosa fa oggi

Mew, l’addio alla scuola di Amici 23 per colpa della depressione

Uno dei momenti più discussi di Amici 23 è stato l’abbandono di Mew alla scuola. L’allieva, tra i favoriti alla vittoria del talent, aveva tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine di questo percorso e avere successo anche una volta fuori, motivo per il quale quando, di punto in bianco, è andato in onda il messaggio del suo addio alla scuola alla fine di un daytime, il pubblico è rimasto spiazzato. Un abbandono arrivato, d’altronde, in totale silenzio, senza spiegazioni, che sono arrivate poi soltanto settimane dopo dalla diretta interessata.

“Purtroppo, la depressione viene fuori nei momenti anche migliori della vita e, in questo caso, nel momento più bello della mia vita, si prende la fame, le energie.” ha rivelato Mew in un lungo sfogo fatto in un video pubblicato su Instagram. “Io avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita ma, poi, ho capito che si può stare male e si può crollare ma è importante parlarne e bisogna farlo.” ha raccontato ancora la cantante.

Mew e Matthew stanno ancora insieme dopo Amici 23

Ad abbandonare Amici 23 insieme a lei è stato anche Matthew, altro concorrente del talent di Canale 5 che ha trovato in Mew un grande amore. I due si sono infatti fidanzati e hanno dunque lasciato la scuola insieme. A chi si chiede se oggi siano ancora una coppia, la risposta è sì: a confermalo è stata proprio Mew pubblicando recentemente su Instagram foto e video che la vedono insieme al ragazzo. I due condividono tante passioni oltre a quella della musica, che oggi entrambi stanno portando avanti. Dopo l’addio ad Amici, Mew si è rimesse ed è tornata a cantare, pubblicando il suo nuovo singolo dal titolo ‘Posatenebre’.

