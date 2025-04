Perché Michael Jordan non c’è nel film Air – La storia del grande salto? Cerchiamo di fare chiarezza. Questa sera, venerdì 11 aprile, su Rai 2 va in onda il film diretto da Ben Affleck che racconta la nascita della leggendaria collaborazione tra la Nike e il giovane Michael Jordan, che ha portato alla creazione delle notorie scarpe Air Jordan. Il lungometraggio è ambientato nel 1984 e ha come protagonista Sonny Vaccaro, un talent scout, interpretato dallo storico amico e collaboratore di Affleck, Matt Damon.

Nella pellicola, Sonny cerca di rilanciare il marchio del settore delle calzature da basket, dominato ai tempi da Adidas e Converse. Al che, decide di puntare tutto su Jordan, promettente stella del basket universitario. Una missione non facile la sua, considerando le resistenze interne all’azienda, nonché l’interesse di Jordan per altre marche. Da lì, entra in gioco la madre dell’atleta, Deloris Jordan, interpretata dal premio Oscar Viola Davis. La donna avrà un ruolo principale, proponendo un accordo per garantire a Michael una posizione centrale nelle strategie commerciali della Nike. Un approccio inedito, che non solo rivoluzionerà il marketing sportivo, ma traformerà infine Jordan in un’icona globale.

Air – La storia del grande salto: la verità dietro l’assenza di Michael Jordan

Michael Jordan ha parlato a lungo con Ben Affleck durante la realizzazione del film, proprio come raccontato dallo stesso regista: “Non avrei fatto il film se lui non avesse voluto. Lo rispetto troppo. Però abbiamo parlato a lungo e lui mi ha indicato le persone importanti di questa storia”. In particolare, l’atleta ha insistito affinché sua madre fosse Deloris fosse interpretata dall’attrice Viola Davis. Ad ogni modo, sebbene ci sia l’attore Damain Delano Young ad interpretare un giovane Jordan, Affleck ha scelto di non mostrare mai il volto del personaggio, non facendo apparire il cestista nel film.

Il motivo? Secondo l’ex marito di Jennifer Lopez, Jordan è una figura troppo iconica e famosa, motivo per il quale sarebbe stato difficile trovare una persona adatta per interpretarlo. “Difficile credere che un attore possa essere lui, è un’icona, è parte della storia americana. Ho pensato che fosse più interessante che esistesse al di sopra di tutto e tutti”, ha detto Affleck parlando del suo film Air – La storia del grande salto.