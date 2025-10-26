Perché Michele Ballo assente alla puntata di Amici 25 del 26 ottobre 2025: Lorella Cuccarini ha preso un'importante decisione sul suo allievo

I fan di Amici 25 si saranno sicuramente accorti di un’assenza nella classe nella puntata di oggi 26 ottobre 2025. Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova puntata del pomeridiano e, di conseguenza, anche ad una nuova gara di canto e ballo, ma tra gli allievi c’è un grande assente: Michele Ballo. Parliamo dell’allievo di Lorella Cuccarini, unico cantante che tutti e tre i professori hanno voluto nella loro squadra durante la formazione della classe. Michele ha poi scelto Lorella, iniziando un percorso che ha però trovato già un primo grande intoppo.

Chi è Angie, la cantante di Amici 25/ Scelta da Rudy Zerbi, vince la sfida contro Frasa

A chi si chiede perché Michele oggi non è nello studio di Amici 25, rispondiamo che l’allievo è rimasto in casetta e rischia anche di essere eliminato. Un provvedimento grave, arrivato proprio dalla sua prof Lorella Cuccarini in seguito alla visione di un duro sfogo dell’allievo.

Michele Ballo assente alla puntata di Amici 25 del 26 ottobre per volontà di Lorella Cuccarini: cos’è successo

Michele Ballo si è lamentato in settimana delle assegnazioni ricevute e non adatte al suo percorso. A suo dire, i brani non lo valorizzerebbero, motivo per il quale è sempre tra gli ultimi in classifica, quando lui è abituato a gareggiare al meglio delle sue possibilità e a vincere. Michele ha dunque messo in discussione le presunte scelte degli autori e, velatamente, anche il percorso con la sua prof che lo ha perciò chiamato per un confronto, durante il quale lo ha accusato di essere arrogante e poco umile. Motivo per il quale ha deciso di sospendergli la maglia e di dargli una settimana per studiare e dare il meglio di sé, escludendolo tuttavia dalla partecipazione alla puntata di oggi 26 ottobre. Il destino di Michele è insomma appeso ad un filo: riuscirà l’allievo a mantenere il suo posto nella scuola di Amici?

Chi è Gard, cantante di Amici 25/ Il ricordo del nonno: "Ho iniziato a cantare con lui"