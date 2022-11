Perché Micol Incorvaia non è stata squalificata?/ “Come Montesano doveva essere…”

Micol Incorvaia doveva essere espulsa come Enrico Montesano? La denuncia di Alessandro Cecchi Paone

Nell’ultima settimana Enrico Montesano è stato qualificato da Ballando con le Stelle dopo aver indossato una maglia inneggiante al fascismo. Al Grande Fratello Vip intanto però Micol Incorvaia canticchiava Faccetta Nera. Anche per lei si era parlato di squalifica imminente ma la produzione ha deciso poi di non prendere provvedimenti. Sul Settimanale Nuovo, una lettrice interpellando Alessandro Cecchi Paone gli ha chiesto cosa pensasse di questi due episodi. Più precisamente la lettrice facendo riferimento ad entrambi gli episodi ha teorizzato che l’apologia del fascismo fosse ancora possibile in Italia.

Alessandro Cecchi Paone ha risposto alla signora sottolineando che in realtà anche Micol Incorvaia sarebbe dovuta essere eliminata dal Grande Fratello Vip: “Logica vorrebbe che i due protagonisti della brutta figura dovrebbero essere entrambi fuori o dentro i rispettivi programmi, nonostante gli episodi si siano verificati in trasmissioni e aziende diverse tra loro”. In particolare Alessandro Cecchi Paone punta il dito contro i professionisti che lavorano dietro le quinte e che a suo parere dovrebbero conoscere la storia: “Forse la conoscenza della storia d’Italia e dei suoi valori non è più un requisito professionale univoco e valido per tutti. Su questo bisognerebbe fare una riflessione profonda”.

Dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle, Enrico Montesano è tornato a parlare ieri della decisione della Rai. In un post su Facebook, l’attore romano rompe il silenzio e manifesta la sua rabbia e amarezza per la decisione del talent Rai. Enrico Montesano ha scritto: “Essere trattato come un pluripregiudicato fa male. Ringrazio tutti di cuore per il sostegno”. L’attore ha anche postato il video di un’esibizione con Alessandra Tripoli. Nelle storie su Instagram, Enrico Montesano ha poi reso nota la creazione di una petizione lanciata dai suoi sostenitori che chiede di riammettere l’attore alla competizione del programma condotto da Milly Carlucci: “Tanti sostenitori ed ammiratori non accettano l’ingiustizia che sto subendo. Hanno creato una petizione. Se vi va, potete firmare”.

Enrico Montesano ha poi chiarito che il sito “durante i passaggi della firma chiede una donazione per sostenere il loro lavoro, ma non sono soldi che chiedo io”. Intanto, Milly Carlucci ha confidato che il suo grande sogno sarebbe di riavere in gara a Ballando con le Stelle Enrico Montesano. LA Rai però si sarebbe già dichiarata contraria rimanendo così ferma sulla sua posizione.













