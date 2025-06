Milan Como si giocherà in Australia, la proposta della Lega Serie A

Milan Como si giocherà in Australia, o almeno è quello che la Lega Serie A sembra intenzionata a fare per esportare il prodotto della massima competizione calcistica del nostro paese in tutto il mondo, inoltre l’evento sportivo si inserirebbe in contemporanea con lo svolgimento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026. Per questi due motivi la lega avrebbe scelto di spostare la sede della gara piuttosto che rinviare la partita, e la scelta di Perth e dell’Australia va letta nell’ottica di vicinanza con l’Indonesia, paese d’origine del presidente del Como Mirwan Suwarso, e di esplorazione di un nuovo mercato.

La Lega Serie A sta aspettando l’ok della FIFA per spostare la sede ma la possibilità sembra sempre più concreta, lo stesso presidente Ezio Simonelli ha commentato la notizia spiegando che questo progetto rimane un obiettivo della Lega anche in caso negativo e che lo è da diverso tempo. Sarebbe poi il primo caso per il calcio italiano ma non solo, anche per tutto il calcio europeo, “Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo; bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere, ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo”.

Milan Como si giocherà in Australia, sulle orme di NFL e NBA

Milan Como si giocherà in Australia riprendendo il progetto che ormai da diversi anni portano avanti la NBA e la NFL, queste due leghe americane sono da sempre maestre nel marketing sportivo e nell’esportazione del loro brand in tutto il mondo, cosa che è resa ancora più facile dal riuscire ad ospitare i più grandi campioni di quello sport da tutto il mondo. Il football americano però, come il nome esemplifica, è uno sport di nicchia e praticato principalmente negli Stati Uniti, per questo per espandere la notorietà anche nel resto del mondo vengono giocate ogni anno due partite di Regular Season in territorio europeo, una a Londra e una in Germania.

Per la NBA la situazione è leggermente diversa visto che la sua espansione a livello globale è iniziata negli anni ‘80 grazie al racconto della lotta tra i Lakers di Magic Johnson e i Celtics di Larry Bird, è stata poi portata in auge da Michael Jordan per poi essere ereditata da Kobe Bryant e Lebron James. Ora la lega è guidata da campioni di tutto il mondo ma per estendere maggiormente il brand da qualche anno la NBA ha deciso di giocare alcune partite della sua Regular Season fuori dagli Stati Uniti, in particolare a Parigi, a Città del Messico e ad Abu Dhabi.