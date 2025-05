Ve li ricordate Mirco Rossi e Alessia Sagripanti di Temptation Island? Nella scorsa edizione, l’ex fidanzato di Giulia Duranti aveva deciso di intraprendere una relazione con la tentatrice, dopo essersi reso conto di non provare più gli stessi sentimenti per la compagna. I due erano stati anche a Uomini e Donne dove si era svolto un confronto pacifico, momento in cui Giulia si era mostrata decisamente cambiata e aveva rivelato di avere una frequentazione.

Dopo nove anni di relazione, Mirco Rossi e l’ex fidanzata avevano deciso di separare le loro strade dopo essersi messi alla prova nel programma di Filippo Bisciglia. Grazie al reality hanno scoperto di non essere più compatibili e in più, lui si era interessato ad Alessia Sagripanti nella quale aveva trovato una dolcezza che non sentiva più nei confronti della sua ragazza. Ma nonostante l’inizio idilliaco dove sembrava aver finalmente trovato la donna per lui, il rapporto si è interrotto poco fa, e Deianira Marzano è intervenuta sui social per chiarire la situazione e aggiornare i fan su quello che è successo.

Mirco Rossi e Alessia Sagripanti choc: “Sì, lei lo ha tradito“

Per ora nessuna conferma sulla rottura tra Alessia Sagripanti e Mirco Rossi di Temptation Island, se non da parte di Deianira Marzano che ha rivelato dei dettagli sul loro rapporto. Solo poco tempo fa il ragazzo aveva scritto sui social queste parole: “Stiamo molto bene, facciamo le cose con calma com’è giusto che sia. A me lei piace tanto, a lei non danno fastidio le foto sul mio profilo con la mia ex Giulia“, ma oggi tutto sembra cambiato. Infatti, si parla di una segnalazione su Alessia e su un presunto tradimento da parte sua mentre si trovava in vacanza da sola senza il fidanzato. “Sì, lei lo ha tradito! Chi di spada ferisce…“, ha detto Deianira rispondendo ad una domanda dei follower.

Appena dopo la dichiarazione dell’esperta di gossip, Alessia Sagripanti è apparsa furiosa sui social raccomandando ai follower di non dare retta alle dichiarazioni che stanno spuntando online. Tuttavia, non ha smentito la crisi tra lei e Mirco Rossi: “Io e Mirko stiamo bene ma ci sono sicuramente delle questioni da risolvere che però non prevedono in nessun modo tradimenti inventati o discutibili ritorni al passato“. Poi, ha concluso dicendo che qualora ci fossero dei cambiamenti avviserebbe senza dubbio i fan.