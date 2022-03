Perchè Miriana Trevisan e Biagio si sono lasciati?/ Groppelli: “Lei ha visto dei video…”

Stando alle notizie delle ultime ore, pare che la storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sia già arrivata al capolinea. Un colpo di scena che porta con se una domanda: cos’è accaduto dopo il loro incontro nello studio del Grande Fratello Vip? Sembrava infatti andare tutto per il meglio poi, poche ore dopo, la crisi annunciata da Biagio. Nello studio di Mattino 5 la Panicucci nel è convinta: “Miriana avrà visto qualcosa che proprio non le è piaciuto”.

Le testimonianze di ciò arrivano dall’opinionista Patrizia Groppelli, che già in precedenza aveva attaccato Biagio, accusandolo di mentire. È stata lei, durante uno scontro con l’ex gieffino, a parlare in studio di video: “La verità è che una volta uscita qualcuno le ha fatto vedere dei tuoi video di situazioni non piacevoli, anzi imbarazzanti.”, ha annunciato.

Patrizia Groppelli ha inoltre invitato Biagio ad essere sincero: “Prenditi le responsabilità nei confronti del tuo pubblico, dell’azienda che ti paga per fare questo lavoro. Tu hai preso in giro tutti, anche la conduttrice. Ti sei inventato tutto!” E ha continuato: “Biagio è una persona non strutturata per far parte di questo mondo, perché qui ci sono delle dinamiche, ci vuole rispetto, umiltà e, soprattutto, verità.”

Ad appoggiare le parole della Groppelli è stata poi anche Emanuela Tittocchia. L’ex di D’Anelli, in merito a questa rottura lampo con Miriana, ha aggiunto: “Non sono i video che ha visto, è che ha avuto vicino delle persone che le hanno detto chi è davvero Biagio D’Anelli. Tutte le persone che lo conoscono bene la pensano allo stesso modo. Lei è una persona intelligente e ha capito! Basta bugie, non ce la facciamo più!” ha infine tuonato.

