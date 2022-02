Perché Miriana Trevisan si è sentita male?/ Gf Vip, “intolleranza o operazione…”

Perché Miriana Trevisan si è sentita male al Grande Fratello Vip? Ormai è giallo il malore accusato dalla showgirl all’interno della Casa. Ciò anche perché gli autori del reality hanno censurato i discorsi della concorrente nulla natura del suo malore. Tutto è successo stanotte, con Miriana Trevisan che – secondo quanto riportato da “Isa e Chia” – si è sentita così male da non riuscire a reggersi in piedi, sulle proprie gambe.

Sono quindi intervenuti gli altri inquilini che l’hanno aiutata e sorretta, accompagnandola in confessionale, dove la showgirl avrebbe incontrato un medico. Fortunatamente stamattina si è sentita meglio, infatti ha voluto rassicurare tutti nella Casa del Gf Vip. Ogni volta che però parlava del suo malore, l’audio spariva. Solo in un’occasione è sfuggito agli autori un dialogo tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

MALORE MIRIANA TREVISAN: DUE IPOTESI…

«Il burro e il formaggio!», si è sentito dire. Quindi, sul web si è diffuso il sospetto che Miriana Trevisan si sia sentita male perché ha mangiato il riso preparato da Soleil Sorge, che era stato condito con burro e parmigiano, a cui però la showgirl è intollerante. Si tratta di un’intolleranza alimentare di cui gli inquilini del Grande Fratello Vip sono a conoscenza sin dall’inizio del reality, avendone parlato più volte la diretta interessata, ma Soleil Sorge non l’avrebbe avvertita circa il condimento del riso che aveva preparato.

Anche per questo i fan dell’influencer sono scesi in campo sui social per difendere la loro beniamina. Di parere diverso è Il Messaggero, secondo cui Miriana Trevisan si sarebbe sentita male per l’intervento a cui si è sottoposta in estate, perché quando Barù ha chiesto spiegazioni a Lulù, quest’ultima avrebbe risposto: «Si è operata prima di entrare. Jess deve aiutarla».



