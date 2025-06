Mirko Frezza, 8 anni dietro le sbarre: la verità sul suo passato criminale e la rinascita tra cinema, periferia e Isola dei Famosi.

Mirko Frezza non ha mai nascosto il suo passato difficile e nemmeno all’Isola dei Famosi 2025 si è tirato indietro dal raccontare di essere stato in carcere durante la sua vita. Di certo, trattandosi di una notizia piuttosto pesante, i telespettatori si sono subito domandati cosa gli fosse successo e per quale motivo ha passato otto anni in prigione. L’attore di Dogman e de Il Professore ha risposto raccontando a grandi linee la sua vita e quel capitolo difficile che oggi, fortunatamente si è chiuso.

A soli 17 anni Mirko Frezza ha dovuto fare i conti con il carcere Regina Coeli, e da quel momento sono iniziate una serie di peripezie che l’hanno visto entrare e uscire più volte. Il tutto è capitato appena prima dell’allora servizio militare obbligatorio, che non ha fatto e nel quale sperava per un cambiamento importante della sua vita. Ma la domanda è, perchè Mirko Frezza è stato in carcere? Secondo il suo racconto, fu condannato perchè spacciava droga, ma non solo.

Mirko Frezza, l’associazione dopo il carcere e il riscatto

A quanto pare Mirko Frezza era coinvolto in reati di microcriminalità, e faceva parte di un giro di piccola delinquenza nella periferia di Roma. Dopo gli otto anni dietro le sbarre, l’attore ha deciso di rimettere a posto la sua vita fondando una sua associazione, Casale Caletto, che si occupa di distribuire beni di prima necessità ai poveri, di supportare i giovani e tanto altro. Quello de l’Isola dei Famosi 2025 è il suo secondo reality, dato che tempo fa insieme a Tommy Kuti aveva partecipato a Pechino Express.