La storia d'amore tra Tim Burton e Monica Bellucci è finita: l'annuncio del regista e dell'attrice.

Monica Bellucci e Tim Burton, al Festival di Venezia 2024, avevano incantato tutti per la complicità sfoggiata davanti ai fotografi e facendo sognare i fan più romantici. Una storia d’amore che, rapidamente, ha fatto il giro del mondo ma che oggi è finita. Ad annunciarlo sono stati proprio l’attrice e il regista che hanno deciso di annunciare la separazione con una dichiarazione inviata alla Afp. «È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi», si legge nel comunicato congiunto.

Un comunicato che, in breve tempo, è diventato virale scatenando la reazione dei fan dell’attrice e del regista che non si aspettavano un annuncio simile. Dopo tre anni di vita insieme, i due hanno così deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Monica Bellucci e Tim Burton: le parole dell’ex coppia

«È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi», si legge nel comunicato congiunto che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di far diffondere senza, tuttavia, svelare il motivo che ha portato alla rottura. Una storia, quella tra le due star, iniziata con una conoscenza, nel 2006, al Festival di Cannes.

La loro relazione, tuttavia, inizia solo nel 2022 quando i due si ritrovano al Lumière Film Festival di Lione, dove lei gli consegna un premio alla carriera. Nel febbraio 2023, Paris Match conferma la loro relazione, pubblicando le prime foto della coppia a Parigi mentre la Bellucci, successivamente, in un’intervista a Elle Francia, dichiara: «Lo amo, sono felice». Oggi la fine della relazione.