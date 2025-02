Maria Monsè contro le Non è la Rai: i motivi dei litigi al Grande Fratello

Anche la terza partecipazione di Maria Monsè al Grande Fratello non è andata come sperato: la showgirl, stavolta in gara con la figlia Perla Maria, è stata eliminata dopo pochissime settimane, ma è poi rientrata più volte nella Casa per avere un confronto-scontro con le Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Le rivalità tra le due fazioni sono in realtà iniziate proprio nella Casa a causa di nomination delle Non è la Rai ai danni delle Monsè.

Gesto che madre e figlia non si aspettavano, soprattutto in virtù di alcuni ‘favori’ che Maria avrebbe fatto alle due donne prima del programma. ‘Favori’ che la Monsè ha perciò tirato in ballo, creando imbarazzo per le due showgirl. Maria Monsè ha dunque parlato di trattamenti estetici, richieste d’aiuto per il provino del Grande Fratello e non solo.

Le accuse di Maria Monsè a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

In particolare, la prima accusa Maria l’ha lanciata a Galassi, dicendo in diretta al Grande Fratello: “Ilaria mi contattò dicendomi che non sapeva come fare il provino del Grande Fratello; subito dopo mi disse che aveva bisogno di fare dei trattamenti al viso. Mi sono prodigata per cercare di essere utile”. Rivelazioni che hanno suscitato l’ira di Ilaria, che ha chiesto a Maria di rimanere inerente al Grande Fratello, senza tirare in ballo cose esterne.

Eppure, Maria Monsè e sua figlia Perla sono poi tornate di nuovo nella Casa del Grande Fratello, questa volta per lanciare delle accuse mirate a Pamela Petrarolo. Quest’ultima, durante una reunion organizzata tra le ex ragazze di Non è la Rai, sarebbe stata l’unica a chiedere un gettone e un taxi, per quella che era, a dire della Monsè, una semplice serata tra donne. Inoltre, avrebbe chiesto a Maria anche un aiuto per quanto riguarda il suo lavoro da assicuratrice. Rivelazioni che, anche in questo caso, hanno scatenato la furia dell’ex di Non è la Rai, che si è ‘giustificata’ sottolineando che “questo è lavoro!”

