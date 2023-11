Perché Mughini e Angelica hanno litigato al Grande Fratello?/ Confronto e sospetti in Casa: lei piange ma…

Giampiero Mughini e Angelica Gagliardi: confronto al Grande Fratello 2023

Resa dei conti al Grande Fratello 2023 tra Giampiero Mughini e Angelica Gagliardi. Entrambi al televoto rischiano di abbandonare definitivamente la casa, ma prima del verdetto del televoto, nel corso della 17esima puntata del reality show, è in programma un confronto. Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Signorini aveva redarguito Mughini per la parola usata nei confronti di Angelica durante la festa di Halloween. “Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così”, le parole pronunciate da Mughini che, nel corso della diretta serale, durante il collegamento con Signorini, si è giustificato così.

“Ma non diciamo assurdità, non diciamo cose contro la natura degli essere umani, io adoro Angelica, era una battutaccia, ma se uno non facesse battutaccie vuol dire che è muto, hai capito? Non diciamo cose assurde. Ma non ci posso credere, non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo”. Parole che, però, non sono servite a siglare totalmente la pace che, successivamente, hanno avuto un ulteriore confronto.

Le lacrime di Angelica dopo la battuta di Mughini

Dopo la diretta con Signorini e il confronto in prima serata con Mughini, Angelica è crollata lasciandosi andare alle lacrime. “Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi desse della zo****a davanti a tutta Italia”, ha detto chiacchierando con Letizia Petris e pensando alla possibile reazione del fidanzato e della famiglia.

Subito dopo, però, Angelica ha spostato il discorso sul televoto scatenando la dura reazione del web, convinto che le lacrime della gieffina non siano dovute alle parole di Mughini quanto alla paura di uscire. “Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me. Ora è il mio turno, Bea ha troppa gente che la sostiene. Lei li fa fuori tutti ragazzi è ovvio che accada nuovamente“.

