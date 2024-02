Perché Myrta Merlino non conduce Pomeriggio 5/ Oggi assente: ecco chi la sostituisce

Niente Pomeriggio 5 oggi per Myrta Merlino: la conduttrice non sarà alla guida del programma di Canale 5 oggi, mercoledì 7 febbraio. Motivi di salute dietro l’assenza della giornalista, che sarà sostituita da Giuseppe Brindisi, stando a quanto rivelato a Fanpage da fonti vicine. Inizialmente si era pensato di lasciare la conduzione della trasmissione a Simona Branchetti, che ha già condotto Pomeriggio Cinque News. Invece, la scelta è ricaduta su Giuseppe Brindisi, già conduttore su Rete 4 di Zona Bianca e di Tg4 – Diario del giorno da qualche settimana.

Così si crea un precedente per Pomeriggio 5, visto che oggi il programma verrà condotto per la prima volta in 16 anni da un uomo, anche se in questo caso si tratta di un ruolo di supplenza. Questo è il motivo per il quale l’approfondimento pomeridiano Tg4 – Diario del Giorno su Rete 4 tornerà ad essere condotto da Luigi Galluzzo, che era stato alla guida del programma fino allo scorso 12 gennaio. Queste novità sono, dunque, temporanee: il cambio di guardia durerà solo il tempo necessario a Myrta Merlino per riprendersi.

Myrta Merlino su Instagram: “Sono crollata anche io…”

Dopo ore di indiscrezioni, Myrta Merlino ha confermato la sua assenza alla conduzione di Pomeriggio 5 con un messaggio pubblicato nelle storie su Instagram. Quindi, non condurrà il programma effettivamente per problemi di salute. «Cari tutti, sono crollata anch’io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!», ha scritto la giornalista. Dunque, la puntata di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, andrà regolarmente in onda dalle 16:55.

Dopo aver raccontato ai telespettatori i principali fatti di cronaca e costume, la puntata terminerà, lasciando alle 18:45 la linea al programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per ora non è dato sapere quando Myrta Merlino tornerà al timone di Pomeriggio 5, del resto quel «torno prestissimo» non fornisce una tempistica precisa sul ritorno, ma nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso.











