Nadia Di Diodato lascia lo studio di Uomini e Donne: la reazione di Gianmarco Steri

Tra Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri, il rapporto continua tra alti e bassi. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, dopo aver discusso con Cristina Ferrara, Nadia aveva abbandonato lo studio perché infastidita dall’atteggiamento di Gianmarco che, secondo il suo punto di vista, sarebbe più interessato a Cristina. Rientrata in studio, Nadia ha avuto un durissimo scontro con Gianmarco ribadendo di non voler essere presa in giro. “A 24 anni mi baso sulle emozioni e sono quella che credo nel colpo di fulmine. Se con Cristina non riesci a dire certe cose è perché ti imbarazzi perché con lei provi un interesse emotivo mentre con me l’interesse è solo razionale”, ha detto Nadia.

Gianmarco ha rispedito le accuse a Nadia ricordandole che è stata lei a sprecare il momento del post esterna avendo preferito litigare con Cristina. Dopo un lungo botta e risposta, Nadia ha lasciato lo studio, ma oggi arriva il nuovo colpo di scena.

La puntata di Uomini e Donne del 12 maggio 2025 dedicata a Gianmarco Steri inizia con un filmato in cui il tronista raggiunge Nadia in camerino dopo che quest’ultima è andata via dallo studio. In camerino, inizialmente, i due litigano e volano parole forti. “Quando stai con me provi emozioni?”, chiede Gianmarco. “Non provo niente. Sono come te”, replica infastidita Nadia che ribadisce di volere accanto un uomo che reagisce di pancia e non sempre razionalmente.

“Non mi sento valorizzata”, conclude Nadia mentre Gianmarco, furioso, va via. Dopo un primo scontro, Gianmarco va via ed è Nadia a mettere da parte l’orgoglio raggiungendo nuovamente il tronista. I due si abbracciano e, successivamente, siglano la pace con un bacio.