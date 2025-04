Ne vedremo delle belle perde contro Amici, ma c’è un motivo

Perchè Ne vedremo delle belle è stato sospeso? Chi non ha seguito Amici di Maria de Filippi in questi ultimi sabati sera, sarà stato sicuramente catturato da Rai Uno. Infatti, Carlo Conti ha sperimentato un nuovo format con ben dieci primedonne pronte a sfidarsi l’una con l’altra per dimostrare di essere brave in diversi campi artistici. Inizialmente, le intenzioni del conduttore e degli autori erano quelle di creare uno reality show in cui ognuna delle soubrette si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa andando a rivangare il passato e a scontrarsi con le altre.

Ne vedremo delle belle chiude in anticipo, perchè? Carlo Conti: "Preferisco fermarmi"/ "Non sta andando bene"

Insomma, volevano rivalità, pepe, litigi e qualche pettegolezzo in più. Ma niente da fare, le dieci concorrenti sono state degli agnellini, come si suol dire. Durante le puntate solo piccoli scontri, qualche battibecco forzato e la difficoltà dei giudici e di Conti nel metterle l’una contro l’altra. Niente liti e niente tafferugli, motivo per il quale Ne vedremo delle belle non è decollato. Il conduttore, reduce da un Sanremo di successo non ha esitato nell’ammettere la sconfitta dicendo che purtroppo le dinamiche previste non si sono create. E va bene così.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 5 APRILE 2025/ Diretta: Lorenza Mario "supera" Carmen Russo nel ballo

Ne vedremo delle belle, un esperimento finito male? Cosa non ha funzionato

In una recente intervista, Conti ha spiegato che sebbene l’esito di Ne vedremo delle belle non sia stato positivo, è contento di aver sperimentato. Del resto chi se non lui può permettersi di fare qualche passo azzardato? Tra le ipotesi dei fan del programma, chi dice che le concorrenti scelte non siano state le migliori per questo tipo di format, proponendo altri nomi importanti del mondo dello spettacolo, più litigarelli e ancora più orgogliosi di Valeria Marini. A proposito di quest’ultima, anche su di lei le aspettative erano altissime, eppure con Patrizia Pellegrino e Pamela Prati si è nascosta dietro ad una pace – forse – fittizia.

Pagelle Ne vedremo delle belle, prima puntata/ Marini delusa, Carmen Russo stonata, Pamela Prati rivincita

Le concorrenti di Ne vedremo delle belle hanno svelato di essere rimaste male dopo la notizia del flop, ma hanno anche lamentato di non aver ricevuto le giuste indicazioni dal programma. Veronica Maya, ad esempio, ha confessato: “Se volevano un programma Eva contro Eva forse ce lo dovevano dire prima”, aggiungendo che in tal caso avrebbe fatto un passo indietro. A “conti” fatti, giusto per restare in tema, qualcosa non ha funzionato sotto il punto di vista della comunicazione e delle strategie del format. Troppi esperimenti in corso d’opera e poco pensiero dietro alle “prove” delle showgirl. Ma del resto, si impara anche grazie agli errori. E a Carlo si perdona tutto.