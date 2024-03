Perché Nick Luciani e Daniel Colangeli lasciarono i Cugini di Campagna?/ Richieste di denaro e…

Perché Nick Luciani ha lasciato i Cugini di Campagna?

I Cugini di Campagna , domenica 3 marzo, saranno ospiti a Verissimo per parlare della storia del loro gruppo musicale, dei grandi successi ma anche degli eventi spiacevoli che li hanno visti a lungo sulle prime pagine dei giornali, come l’improvvisa uscita dalla band di due importanti componenti: Nick Luciani e Daniel Colangeli.

Nick Luciani, classe 1970, era la voce e il tastierista dei Cugini di Campagna, ricordato da tutti anche come “il biondo” e attualmente ricordato dai social anche per la sua esperienza all’Isola dei Famosi, è entrato a far parte della band sin dall’inizio e ha vissuto insieme a loro momenti indimenticabili e di grande successo dal 1994 al 2014, ma cosa accadde dopo? Nel 2014 Nick decise di lasciare la band e avviare una carriera da solista, nel gruppo vi erano dissapori interni e le sue ideee non venivano mai accettate o prese in considerazione; nel corso di varie interviste, successive a quell’anno, il cantante raccontò: “C’era mancanza di collaborazione, nelle prove, nell’allestimento degli spettacoli…I concerti erano sempre più scadenti e toglievano man mano al gruppo quella magia con la quale era nato negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”. Nick Luciani in qualche modo si sentiva “umiliato” in quel periodo, e anche la sua più grande passione, la musica, ne risentiva. Nonostante tutto, il cantante ha sempre speso parole affettuose per i colleghi.

Perché Daniel Colangeli lasciò i Cugini di Campagna?

Dopo aver lasciato i Cugini di Campagna, Nick Luciani aveva dichiarato: “E’ stata un’esperienza bella e importante anche perché sono entrato ne I Cugini di Campagna nel 1993 quando erano un gruppo già affermato. Io sono stato il quarto cantante della band e sono subentrato a Marco Occhetti”.

Proprio come Nick era subentrato a un altro cantante, dopo la sua uscita dalla band, è subentrato Daniel Colangeli, anche lui biondo, classe 1991, era entrato a far parte della band nel 2014 e anche se all’inizio non venne molto apprezzato sui social, la sua voce destò poi molto stupore tra i fan e il suo falsetto venne definito dalla critica “uno dei più belli in assoluto”, ma allora perché anche lui alla fine decise di lasciare i Cugini di Campagna? Il cantante nonostante facesse parte di una band molto famosa, non percepiva uno stipendio molto alto e non viveva in condizioni ottimali, anche perché in quegli anni si era fidanzato e pensava anche alla possibilità di costruire una famiglia tutta sua. Nel 2020 la pandemia aggravò la situazione economica di Daniel Colangeli e fu proprio la richiesta di un aumento, fatta a Silvano Michetti a interrompere la loro collaborazione. L’ex cantante dei Cugini di Campagna, al settimanale Nuovo, aveva raccontato: “Quando ho chiesto a Silvano Michetti un piccolo stipendio da 500 euro che mi permettesse di vivere in attesa di riprendere a fare i concerti, lui mi ha risposto che non era possibile. A quel punto gli ho detto che sarei stato costretto a trovarmi un altro lavoro e lui mi ha augurato buona fortuna”.

