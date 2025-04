Nel corso della pandemia, e anche dopo, gli appassionati di sport sono stati a lungo deliziati da un quartetto di grandi amici ma soprattutto di eccelsi sportivi: Nicola Ventola, Antonio Cassano, Lele Adani e Bobo Vieri. Proprio con quest’ultimo, per divergenze professionali, sarebbero sorte delle ruggini ormai più di un anno fa al punto da portare al naufragio della rubrica sportiva – la ‘Bobo Tv’ – che tanto seguito aveva conquistato nel mondo dei social.

Questa sera – 28 aprile 2025 – Nicola Ventola sarà ospite ad Obbligo o Verità e, come racconta una clip delle anticipazioni ufficiali, l’ex calciatore ha avuto modo di esprimersi proprio sulla turbolenta rottura con l’ormai ex amico oltre che ex collega. In molti ancora oggi si domandano quali siano le fondamenta su cui poggiano le frizioni che avrebbero appunto determinato la rottura: perchè Nicola Ventola e Bobo Vieri hanno litigato? In realtà – come anticipato – le tensioni riguardano anche il rapporto con gli altri due ex colleghi e amici, ovvero Antonio Cassano e Lele Adani.

Nicola Ventola e Bobo Vieri, pace in vista? “Il tempo può aggiustare tutto…”

Come accennato, dalle anticipazioni della quinta puntata di Obbligo o Verità emergono nuove dichiarazioni di Nicola Ventola a proposito dell’epilogo della ‘Bobo Tv’ e dell’amicizia con Bobo Vieri. L’ex calciatore, seppur con rammarico per come è capitolato il rapporto, è sembrato nostalgico e soprattutto convinto che con il tempo le cose possano cambiare pur ammettendo la gravità della rottura. “Purtroppo dopo 25 anni di amicizia le strade si sono divise; è un peccato perchè credo molto nell’amicizia. Purtroppo succede nella vita, non c’è stato modo poi di comunicare perchè si è interrotto male quel bel giochino che ha fatto bene nel periodo del Covid”. Nicola Ventola, sempre a proposito della rottura con Bobo Vieri, non ha escluso la pace: “Però io, siccome sono un buono, credo che il tempo aggiusti tutto”.