Amici 24, perché Nicolò Filippucci è stato eliminato: la reazione immediata di Maria De Filippi.

Nicolò Filippucci è tra gli ex allievi di Amici 24, uno dei cantanti più talentuosi dell’ultime edizioni del talent che sin da subito ha dimostrato preparazione e una passione smisurata per la musica . Durante la sua lunga permanenza nella scuola di Maria De Filippi si è rivelato un ragazzo composto e educato e non ha mai nascosto le sue fragilità. Nonostante tutto ha accettato di interpretare brani impegnativi e si è guadagnato la stima di diversi addetti ai lavori.

Michelle Hunziker oscurata dalla Rai all’Eurovision 2025?/ La dura polemica

Il giovane cantante era tra i favoriti alla vittoria, invece durante l’ultima puntata è stato eliminato. Il duro confronto con Antonia lo ha costretto a lasciare la scuola: Amadeus e Malgioglio gli hanno infatti preferito la compagna che si è conquistata, meritatamente, il suo posto in finale. L’eliminazione ha suscitato l’immediata reazione del pubblico, molti i fan che non hanno condiviso il suo addio al talent ad un passo dalla finalissima. Sui social c’è anche chi ha invitato i fans di Amici a boicottare la puntata conclusiva.

Francesco Fasano a Verissimo: "Tante sofferenze prima di Amici 24"/ "Sono qui grazie ai miei genitori"

Da parte sua Nicolò si è detto dispiaciuto di non aver ottenuto la maglia oro, a suo avviso meritava la finale. Un commento rilasciato subito dopo la puntata e che in seguito è stato motivato con un post sui social. Filippucci ha ribadito di essere entusiasta del percorso fatto a Amici e farà tesoro di tutto ciò che ha imparato, ha poi ringraziato la sua coach Anna Pettinelli e tutto lo staff del programma, oltre ovviamente a Maria De Filippi.

Nicolo Filippucci: “Ho tante cose in più rispetto a prima…”

“L’unica cosa che voglio veramente dire è ringraziare tutte le persone che lavorano a questo programma, mi spiace che il sogno si sia fermato ad un passetto dalla fine. Conoscendomi, testa dura come sono, ci metterò tutto l’impegno possibile”. Ha esordito il giovane artista, che è prossimo a debuttare con il suo primo album che uscirà il 23 Maggio 2025.

Concita De Gregorio: dagli amori infelici al matrimonio con Alessandro Cecioni/ "Non ero ricambiata e poi..."

Ma perché Nicolò è stato eliminato? Diverse le ragioni che hanno portato a questa decisione, anche se era evidente che l’ex allievo aveva tutte le caratteristiche per giocarsi un posto sul podio. A provare a dare una spiegazione ci ha pensato Maria De Filippi che appena subito dopo l’eliminazione ha tentato di consolare il giovane artista. Ecco quali sono state le parole della conduttrice.

Maria De Filippi consola Nicolò: “Non conta la finale…”

Maria De Filippi si è complimentata con Nicolò per il percorso fatto ad Amici ed è certa che avrà il successo che merita. Sa quanto il cantante teneva alla finale anche per questo ha cercato di consolarlo: ““Sei educatissimo, mai fuori posto, sei cresciuto, penso, con tanto rigore e disciplina, non ti lasci andare mai, hai dei pensieri e dei sentimenti in questo momento, ma hai un controllo e un autocontrollo imbarazzante per avere 18 anni.. “

La conduttrice ha poi concluso: “Però quando canti questo non ce l’hai, se Dio vuole, hai iniziato ad averne un po’ meno. Io lo so che ti dispiace, però vale quello che ho detto agli altri: non conta necessariamente arrivare in finale, conta come canti e cosa canti.” Parole quelle di Maria che hanno posto in evidenza il talento di Nicolò e il suo potenziale e che rivelano tutta la stima della conduttrice nei confronti del giovane allievo.