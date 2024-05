Perché Nino Frassica assente a L’Acchiappatalenti?/ Morto il fratello Matteo: chi lo sostituisce

Perché Nino Frassica è assente nella prima puntata de L’Acchiappatalenti su Rai 1?

Nino Frassica non ci sarà nella prima puntata de L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il motivo è un terribile lutto che lo ha colpito a fine aprile. È morto suo fratello Matteo, chiamato affettuosamente “Uccio” a cui era profondamente legato. Per questo motivo il comico, conduttore ed attore non ha partecipato alla prima puntata de L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci e nemmeno al consueto appuntamento de Il Tavolo di Che tempo che fa della domenica sera di Fabio Fazio sul Canale Nove.

Un’assenza che si fa sentire considerando la verve e la simpatia travolgente e contagiosa del comico siciliano. La morte dell’amato fratello Uccio l’ha visto costretto a mettere in stand bye tutti gli impegni di lavoro, comprese le riprese della nuova stagione di Don Matteo, per far ritorno al suo paese d’origine: Galati Marina in provincia di Messina.

Nino Frassica scosso dalla morte del fratello Matteo: chi lo sostituisce a L’Acchiappatalenti

La morte di un fratello, del resto, è un dolore fortissimo. Lo è ancora di più se si ha un legame speciale e una grande complicità come tale c’era tra Nino Frassica e il fratello Matteo. Uccio, come veniva chiamato affettuosamente dal fratello, dai familiari e dagli amici più stretti, era un uomo divertente, dalla grande simpatia e sempre con la battuta pronta.

L’assenza di Nino Frassica a L’Acchiappatalenti sarà comunque colmata da un altro personaggio che, di fatto, lo sostituirà. Milly Carlucci chiama un altro suo ex concorrente di Ballando con le stelle, dopo Teo Mammucari, in giuria: si tratta di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi sarò dunque talent scout della prima puntata insieme al già citato Mammucari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno.

