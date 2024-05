Perché Nino Frassica è assente da Che Tempo Che Fa?/ Continua il lutto per la morte del fratello Uccio

Cosa è successo a Nino Frassica, perché è assente da Che Tempo Che Fa?

Continua il lutto per Nino Frassica, che dopo aver annullato solamente pochi giorni fa la sua partecipazione alla prima attesissima puntata di L’Acchiappatalenti, era assente anche dal consueto tavolo che Fabio Fazio intrattiene con alcuni ospiti dopo ogni diretta domenicale di Che Tempo Che Fa, in onda sul canale Nove. Non ci sarebbero effettive conferme ufficiali, ma dopo aver visto tutti gli stravolgimenti dell’agenda televisiva di Nino Frassica, possiamo ipotizzare che l’assenza dallo studio di Che Tempo Che Fa sia ancora legata al recente lutto per la morte del suo affezionatissimo fratello Matteo – detto da tutti ‘Uccio’ – che a differenza dell’amato comico aveva scelto una vita tranquilla nella piccola Galati vino a Messina.

Insomma, oltre all’Acchiappatalenti salta anche il tavolo di Fazio, mentre lo scorso 27 aprile (a pochissimi giorni dal pesante lutto) il comico siciliano si era visto costretto a rinviare lo spettacolo previsto all’Auditorium di Isernia con la sua Nino Frassica & Los Plaggers Band e le riprese di Don Matteo che lo vedono tra i protagonisti – nel ruolo dell’ominimo Nino Cecchini – ormai dal 2000 a questa parte.

Da quanto ci dato sapere, in questo momento su Nino Frassica – che dal 24 aprile scorso si è chiuso in un silenzio luttuoso – si trova ancora nella sua Galati dopo il funerale, stretto nel cordoglio con la sua famiglia per la morte del fratello Uccio, annunciata peraltro dal figlio (Alberto) sui social. Non ci è noto neppure cosa abbia causato il decesso del fratello maggiore del comico, che si è spento all’età di 78 anni nella tristezza di tutti i suoi tantissimi conoscenti, che da sempre lo vedevano in compagnia della sua amata barca, solcare le onde messinesi e replicare – come ha ricordato il nipote di Nino Frassica nel post che abbiamo citato – le orme della leggendaria figura di Cola.

Sulla vita di Uccio sappiamo ben poco, con il sito CinturaOvest che racconta come i suoi genitori lo immaginavano, da adulto, prendere i voti sacerdotali e lui che tra un caffè al bar con il fratellino Nino e un paio di siparietti divertenti, ha lavorato per tutta la vita nelle Ferrovie dello stato. Tornando a Nino Frassica, infine, non ci è chiaro quando torneremo a vedere il suo sorriso ed ascoltare le sue battute, tanto a Che Tempo Che Fa, quanto sui palchi di tutta Italia, ma per ora è necessario che viva il lutto per la morte del fratello con le persone che più gli vogliono bene.











